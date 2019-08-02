獨居宅男幾年不出門！房間「垃圾、大便高到腰」...鄰居崩潰：臭爆

▲上海宅男小沈幾年不出門，垃圾堆滿家中。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者劉亭／綜合報導

上海徐匯區一位宅男小沈獨居，幾年來幾乎沒人見過他出門，每天就靠外賣填飽肚子，在家用電腦，但他從來不倒垃圾，就算家中垃圾已經到腰部，其中更包含自己的大小便，散發出惡臭之外，更有許多昆蟲聚集，讓鄰居都很困擾。

根據《看看新聞》報導，25歲的小沈在13年前遭遇一場意外，之後失去了雙親和外婆，自己也被燒成重傷，本來成績不錯的他性情大變，不但就此輟學，也很少出門，原本負責照顧他的爺爺前幾年也臥病在床後，小沈就完全把自己封閉起來了。

小沈的鄰居們表示，小沈從來不扔垃圾，2房一廳約18坪的家中，除了小沈睡覺的房間外，房間、客廳、廚房與廁所的垃圾已經堆到腰部那麼高，已經成為昆蟲的樂園，蒼蠅、臭蟲、老鼠、蟑螂、蜈蚣以及各種叫不出名自的生物都在此「安居」。

鄰居和委員會幾年來也試著幫忙小沈，甚至主動上門幫忙丟垃圾，但不管怎麼敲門，都被無視。一名鄰居表示，雖然曾經求助警察，但警察確認過他是活人，也不能強制進入，大家都不知道怎麼辦。

在7月23日小沈家中冷氣被老鼠咬壞需要修理，他終於打開家門讓居委會可以進入清理。記者趕到現場時，有4名清潔人員正在對客廳垃圾進行清潔，但小沈卻始終關在房內，沒有現身。

滿滿3房間的垃圾，足足裝了20大袋，一卡車都裝不下，散發出的味道讓所有人都受不了。清潔人員表示，小沈的外賣盒裡有很多排泄物，確切地說，這一屋子不僅僅是垃圾，而是垃圾和排泄物的混合物。居民們說，因為小沈家的馬桶基本處於常年堵塞的狀態，因此才會這樣。