獨／「肌膜法」按摩美眉私處！武術教練猥褻賠40萬確定

▲王姓武術教練藉按摩猥褻女學員私處，判賠40萬確定。此為示意圖，與當事人無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

新北市蘆洲一間武術學院的王姓負責人，利用權勢猥褻一名女學員，假藉幫女學員按摩推拿時，撫摸其乳頭和私處等部位。女學員事後質問王男，王男回稱「肌膜法」按摩。女學員提告，王男一二審均遭判刑，女學員再求償80萬元，法院審理後，判決王男須賠償40萬元確定。

判決指出，綽號「小白」的王姓武術教練（40歲），在武術界小有名氣，曾任戲劇的武術指導，在新北市蘆洲開設武術道場，從事武術教學、表演合作和推拿按摩。他除了招收對武術有興趣的成年學員之外，還開設兒童武術班，部分成年學生稍有基礎後，便在道場中擔任助理，同時是王男的學生及員工。

而本案發生在2017年4月間，王男對20多歲的美眉學員間助理小鈺（化名）產生好感，案發當天晚間，王男假藉幫小鈺按摩推拿，與小鈺進入武術館地下室，小鈺仰躺在按摩床上，王男掀開小鈺上衣並褪去外褲，隨即開始對小鈺進行推拿按摩。但卻藉機撫摸小鈺的乳頭和私處等部位。小鈺當下傻住，雖然覺得很不舒服，但怕自己誤解王男，也擔心反抗會丟了工作，因此隱忍不發。事後小鈺以通訊軟體質問，王男才說這是「肌膜法」按摩；王男還辯稱：「我犯的錯就是沒有解釋給妳聽、跟妳講清楚，就不會有不舒服的經驗。」

小鈺不滿，對王男提出民刑事訴訟。刑事部分，王男一二審均被認定成立「強制猥褻罪」，一審判刑2年、二審改判1年6月，目前上訴第三審審理中。另外小鈺也提出民事訴訟，求償80萬元。

法院審理時，王男否認侵害小鈺，辯稱當時經過小鈺同意，褲子也是小鈺自己脫的，過程中也詢問小鈺按摩的力道與位置，所以並未侵害小鈺的身體自主權。但法院根據刑事有罪判決，認定王男確實侵害小鈺的身體權，一審判決王男須賠償40萬元。案經上訴二審，高院駁回雙方上訴，判決王男必須賠償40萬元確定。