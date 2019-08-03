太平洋連3颱！第9號颱風「利奇馬」最快明生成　雷雨再灌2地區

▲太平洋連3颱！第9號颱風「利奇馬」最快明生成。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

準颱風又要誕生！中央氣象局觀測，菲律賓東方海面3日下午發展出一個新的熱帶性低氣壓，預計最快4日可能增強為今年第9號輕度颱風「利奇馬」（越南命名：Lekima），初步看起來未來也將往日本方向移動，跟台灣保持滿大距離，不會影響台灣天氣；4日午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生的機率。

氣象局預報，4日各地大多為多雲到晴，午後短暫雷陣雨，南部地區及中部以北部山區雨勢較明顯，另外因環境風場偏東風，迎風面的東半部及恆春半島偶有局部短暫陣雨。適逢年度大潮，西南部地區在漲潮期間潮位容易超過警戒值，沿海低窪地區請注意海水倒灌、局部淹水等現象。

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▲大潮＋長浪影響，基隆北海岸易有突發性大浪。（圖／中央氣象局）



▲4日午後南部地區及中部以北山區有局部短暫雷陣雨，並有較大雨勢發生機率。 （圖／中央氣象局）

至於第7號輕度颱風薇帕，3日下午位於越南河內南南東方40公里陸地上，結構構鬆散、強度明顯減弱，對台灣無直接影響，但一直到4日南部、東半部、恆春半島沿海地區及澎湖、金門仍有長浪發生可能，適逢大潮及長浪影響，基隆北海岸易有突發性大浪。

第8號颱風范斯高距離台灣超過2000公里，未來將持續往西北方向、朝日本九州移動，暫時對台灣沒有影響；不過3日下午2時菲律賓東方1300公里海面上有一熱帶性低氣壓生成，向北緩慢移動，有發展為輕度颱風的趨勢。氣象局向《ETtoday新聞雲》表示，熱帶低壓最快4日將增強為利奇馬颱風，但一樣是朝東北方向朝日本移動，對台灣天氣沒有影響。

民間氣象愛好「台灣颱風論壇」則分析，「菲東的熱帶低壓94W有動作啦！」利奇馬颱風即將形成。熱帶低壓94W為偏向環流廣大的類型，需要一段時間做內部整合，才會有明顯增強，最終整合的好壞，會決定準利奇馬能否摸到中颱等級。預計下周范斯高颱風先北上後，太平洋高壓會隨後跟上，給予準利奇馬颱風一個往北的導引氣流，導致其通過台灣以東海域北上的機率最高。但北上過程中，離台灣遠近還需要觀察。



台灣颱風論壇提醒，下周末期，南海可能也會有熱帶系統發展，且隨著準利奇馬和高壓的導引北上，也許是台灣真正該注意的東西。