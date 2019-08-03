35度悶熱天氣還要4天！　9號颱風「利奇馬」最快這天生成

▲利奇馬颱風目前還只是熱帶低壓。（圖／翻攝自臉書台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者胡順惠／台北報導

天氣又熱又濕，中央氣象局針對雙北等4縣市發布高溫警示，午後也發布大雨特報。氣象局預報員陳依秀提醒，高溫悶熱的天氣會持續到下周三（7日），南部、中部以北山區午後雷陣雨較為明顯，全台高溫約落在33至35度，9號颱風「利奇馬」最快4日形成，下周三、四較接近琉球群島，東北部將有局部短暫雨。

日本氣象廳已針對菲律賓東邊的熱帶低壓94W發布烈風警報，未來24小時有機會變成颱風「利奇馬」。陳依秀說，目前熱帶低壓位置處鵝鑾鼻東南東方1500公里，目前看起來比較朝北北西琉球群島移動，或許下周三四比較接近琉球群島，到時還要觀察，要等颱風出來才有路徑。

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▲颱風預測路徑。（圖／中央氣象局）

臉書「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，熱帶低壓94W也是偏向環流廣大的類型，需要一段時間做內部整合，才會有明顯增強，最終整合的好壞，會決定準利奇馬能否摸到中颱等級，下星期準利奇馬通過台灣以東海域北上的機率最高，但北上過程中，離台灣遠近還需要觀察。

至於未來天氣狀況如何？陳依秀說，從周日到下周三（4至7日）大致都是高溫悶熱的天氣型態，午後雷陣雨在南部中部以北山區降雨比較明顯，全台高溫約33至35度，尤其下周一、二不排除有36度高溫，東半部西南部沿海浪會比較大。

氣象局提醒，今、明（3日、4日）兩天台灣東半部地區、恆春半島及澎湖、馬祖有局部短暫陣雨，其他地區及金門為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區及北部山區並有局部較大雨勢發生的機率，今、明兩天中南部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率，請注意；適逢年度大潮，西南部沿海低窪地區漲潮期間請慎防淹水。