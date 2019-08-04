利奇馬颱風估今生成！彭啟明：可能影響台灣　吳德榮：多颱共舞還有兩系統發展

▲對於「準利奇馬」動向，彭啟明說，外圍環流可能對台灣天氣有些影響，但這都是周三、周四、周五的事，持續保持關注。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員劉沛滕表示，位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天（4日）有機會增強為今年第9號颱風「利奇馬」；而今年第8號颱風「范斯高」不排除增強為中颱，將影響日本九州、四國的天氣。至於「準利奇馬」未來動向，天氣風險公司總經理彭啟明說，「外圍環流可能對台灣天氣有一些影響」。氣象專家吳德榮提醒，季風低壓的環境下「多颱共舞」，還有另兩個熱帶系統發展。

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今依舊是高溫炎熱的天氣，要注意午後雷雨，以中南部和北部山區為主，至於東半部不定時可能有零星降雨，但主要也以午後降雨為主；溫度方面，各地高溫估33、35度。

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▲▼今雨區預報圖，要注意午後雷雨。（圖／氣象局）

劉沛滕說，未來一周天氣算穩定，要注意午後雷陣雨，以中南部最明顯，北部山區也要注意；因是吹偏東風環境，東半部不定時會有零星降雨，但也不多，仍以午後雷雨為主。

劉沛滕表示，今年第7號颱風「薇帕」已減弱為熱帶低壓，往越南前進，但南部、東半部這一兩天要注意長浪；今年第8號颱風「范斯高」朝日本南邊前進，過程中有機會再增強，不排除變中颱，預估周一（5日）晚間至周二（6日）影響四國、九州天氣。

劉沛滕指出，位於菲律賓東方海面的熱帶低壓，今有機會增強為第9號颱風「利奇馬」，未來緩慢向北移動趨向日本，和台灣保持一定距離，但如果強度強一些，也不排除台灣附近會有長浪。他也提到，預估南海會有新的擾動發展，但還要觀察3到5天看會不會增強。

▲▼三個熱帶系統的未來動向。（圖／氣象局）

對於準利奇馬動向，彭啟明在「兩分鐘報天氣」提到，以現在預測來看，可能影響琉球附近，外圍環流可能對台灣天氣有些影響，但這都是周三（7日）、周四（8日）、周五（9日）的事，持續保持關注。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」說，氣象局最新潛勢預測圖顯示，輕颱范斯高受季風低壓環流、太平洋高壓的導引，以每小時大約30公里的速度，快速向西北西前進，周二通過九州一帶，周三侵襲韓國。

吳德榮表示，另一熱帶低壓在關島、菲律賓之間，即將發展成輕颱利奇馬，受到季風低壓環流東側的導引，其未來將朝北至西北前進，移速較慢，侵襲台灣的機率也低。

吳德榮指出，最新歐洲模式（ECMWF）模擬周四晚間8時的地面圖顯示，另有熱帶系統（熱帶低壓或颱風）分別在南海及關島北方發展，與美國模式（GFS）的模擬差異不小，屬多颱的型態，預測的不確定性很高，應繼續觀察。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬周四晚間8時的地面圖顯示，另有熱帶低壓或颱風分別在南海及關島北方發展。（圖／翻攝「三立準氣象·老大洩天機」）

