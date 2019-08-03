「撥不掉的馬陸」友一掀課本嚇崩潰　網封「惡整狂人」笑哭：一定絕交

▲「撥不掉的馬陸」，讓人嚇崩潰！（圖／網友授權提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

網搜小組／劉維榛報導

繼上回「一條撥不掉的橡皮筋」的整人把戲後，又有網友手技一絕，出神入化畫出「一隻撥不掉的馬陸」，成品一貼出後，掀起萬名網友膜拜，紛紛笑稱「真的是繪圖神人！」

一名女網友在《Dcard》分享整人玩意，她笑稱，畫橡皮筋頂多是青少年等級，這次要使出2.0進化，「讓它變成光滑圓潤的撥不掉馬陸」，廢話不多說，接著無私享作畫技巧，如下：

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1. 準備各種深淺紅色系的色鉛筆，一本自己或某人的書

2.畫出一隻馬路的形狀

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3.開始上紅色，外面深、內部淺，各種紅色交替用

4.繼續努力，增加飽和度，增加明暗對比

5.使出藝術家的本能畫細節，用深紅色畫出馬陸身體一條一條的節，再用白色加強亮部

6.上次的重點又來了，製造出影子，真實感+100



7.最後你就得到一條亮晶晶的撥不掉馬陸蟲蟲

看著一筆一畫的馬陸，從手中孕育而生，原PO露出邪惡表情，並傳授嚇同學的情境，「真心建議畫自己的課本！然後跟你同學說，欸！我的書夾到一隻馬陸了！你可以幫我撥掉嗎？」

頭皮發麻的畫面掀起萬名網友跪著看，紛紛直呼「真的是繪圖神人，第二張圖那幾隻筆 也畫得很像欸」、「如果下次的標題是 送同學一隻撥不掉的蟑螂，我應該就不會點進來了」、「看圖片看到一直想撥掉，正常嗎？笑死」、「怕爆，我連撥都不敢撥」、「旁邊還要加上一點壓到的汁液，買尬我都有畫面了」、「畫橡皮筋已經是我的極限了」、「收下我的膝蓋」、「好噁心啊啊啊啊有人敢這樣整我，一定絕交」。

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