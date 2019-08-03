「資深辣妹」吹新竹風！M字腿私密大放送　老司機評：50路級別...

▲知名色情論壇，日前出現了一系列新竹風的裸拍。（圖／記者陳凱力翻攝）



記者陳凱力／新竹報導

裸拍族再進攻新竹！新竹多處知名景點，日前遭到裸拍族亂入，有「資深辣妹」踩著高跟鞋大開M字腿裸拍，不僅露奶還有私處大放送，這些裸拍族將火辣的裸露照PO上網，供裸拍論壇會員欣賞。警方表示，經網路巡邏發現，這些裸拍族的IP都架在國外，查緝困難，不過，把裸照上傳到網路，恐涉刑法「散布猥褻」物品罪嫌，公然裸拍也違反社會秩序維護法，呼籲裸拍族節制。

裸拍族一向喜歡到各知名景點「快閃」裸拍，幾乎全台都有他們的足跡，近日，在裸拍論壇中竟然出現一系列「新竹風」，包括東門城、看海公園、新竹縣橫山鄉大山背客家人文生態館，裸拍族的標準行頭如薄紗、蕾絲網襪與丁字褲都有，有的則只在外套件大衣，白天一到景點就全部解放，三點全露。

▲▼包括東門城、看海公園、新竹縣橫山鄉大山背客家人文生態館都有裸拍族的身影。（圖／記者陳凱力翻攝）





這一系列的裸拍快閃，也有老司機私下討論，「看起來的確很資深，大約是50路等級」。而警方也私下表示，這些裸拍照，大多出自某情色論壇，會員有好幾萬人，需經多重審核才能入會，且瀏覽權也有限制，會員為了要「晉級」，需不斷上傳各種自拍、裸拍照片或性愛影片，才能累積積分獲取更多權限，內容越重鹹的，就需越高權限才能看到。

警方表示，經網路巡邏發現，這些裸拍族的IP都架在國外，查緝困難，不過，把裸照上傳到網路，恐涉刑法「散布猥褻」物品罪嫌，公然裸拍也違反社會秩序維護法，呼籲裸拍族節制。

▲▼警方表示，把裸照上傳到網路，恐涉刑法「散布猥褻」物品罪嫌，公然裸拍也違反社會秩序維護法，呼籲裸拍族節制。（圖／記者陳凱力翻攝）