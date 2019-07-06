護膚店門口抽菸　「收保護費」被帶回...這個證據還他清白

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社會 社會焦點 保障人權

友人收保護費他幫把風？　監視器幫證清白

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▲餐飲業,廚師,廚房,抽菸,點火,用火,炒菜。（圖／視覺中國CFP）

▲彭男的友人到色情護膚店收保護費，他因站在門口抽菸，被認為是「把風者」一起帶回警局。（示意圖／視覺中國CFP）

記者陳凱力／新竹報導

一名彭姓男子被指控與友人共同到新竹縣某護膚店索取保護費，由於彭男表示自己是無辜，只是跟朋友準備用餐，中途友人說要找人，他才在外面等候，並不知保護費一事。法官勘驗監視器也發現彭男始終未入店內，友人也證稱彭不知情，所以對於彭男是否真有把風，仍有疑慮，因此基於罪證有疑利於被告原則，判彭男無罪。

彭姓男子遭指控，2015年間與蕭、宋等共4人，一同到竹北市1家色情護膚養生館，要求3店長與其見面繳交保護費。蕭男先率彭男等3人到護膚店外，由蕭男入內對店員表示「你們這裡生意不錯…我今天特地來就有事，大家都是聰明人不用再裝蒜了吧…每個月5 萬…你在做犯法的事情…」。

彭男在外頭不耐久侯，要求同夥宋男進店內催促，蕭男叫囂「叫裡面的客人都走」等語，宋男則用腳踢門助陣，企圖趕走客人，護膚店業者報警處理，將蕭等4人共同逮捕，並依恐嚇取財未遂罪起訴。

蕭、宋2人另行審結、另1人則因亡故獲不起訴處分；而彭男則向法官喊冤，他堅決否認有恐嚇取財未遂犯行，並辯稱不知道友人蕭男是要去索取保護費，當時只是準備和蕭等人去用餐，途中蕭說要去找人一下，自己也沒進店內，只因等很久，才請宋男入店內詢問還要多久，而自己繼續留在人行道抽菸，後來就莫名其妙被抓了。

法官調查發現，彭男在警詢及偵查時供詞一致，且護膚坊的人員也未彭有任何對話，監視器畫面中的確未看到彭與店家有任何互動。

法官認，雖檢方認彭男把風，不會有言語，在店外監控守候外面動靜，由共犯蕭男在店內恐嚇取財，宋男進入店內是彭男要求加入恐嚇行列，認定彭與他們有犯意的聯絡。但蕭、宋等人也向警方表示沒有與彭男有犯意的聯絡、或知道他們收保護費，再勘驗監視器畫面僅看到彭在店家附近徘徊，所以是否有把風的行為分擔，仍有疑慮；而彭要求宋男進入店內，宋在店內踹門趕走客人，並無直接關聯或必然因果關係，難以證明彭男有犯意的聯絡，因此基於罪證有疑利於被告原則，判彭男無罪。

ET快訊
林志成再嗆聲「5秒就擊倒」！館長5字圖文曝心聲

關鍵字：護膚,色情,把風,恐嚇

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