紅牌重機提頂大道「自撞分隔島斷成多截」　騎士噴飛身形扭曲慘死

▲蔡男騎乘紅牌重機自撞中央分隔島，車輛斷裂成多截，經送醫後仍因傷重不治。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市內湖區堤頂大道二段與基湖路口，8月1日凌晨0時許發生一起嚴重的死亡車禍。47歲的蔡姓男子凌晨騎乘紅牌重機行經堤頂大道二段，疑似車速過快造成車輛失控，隨後撞上中央分隔島，機車當場支離破碎，而蔡男也失去生命跡象，民眾目擊後報警，警消趕到迅速將蔡男送醫，但最後仍因傷重而不治。

事情發生在凌晨0時許，當時蔡男騎乘一台紅色的SUZUKI GSX1300R HAYABUSA，由堤頂大道二段從內湖往大直方向行駛，在經過基湖路口時車速飛快，但隨即也失控撞上對向的中央分隔島，強大撞擊力道讓分隔島的水泥護欄碎裂成多塊，機車也同樣斷成好幾截噴飛到各處，車上安全帽等物品散落在周圍50米左右的範圍。

附近民眾聽聞巨大聲響紛紛出來查看，發現蔡男噴飛到35公尺外，機車道與汽車道的分隔島草叢上，立即打電話報警。警消很快就趕抵現場，並拉出封鎖線，救護人員見到蔡男身形扭曲變形，而且沒有呼吸心跳，趕緊對蔡男施予CPR並將他送往鄰近的內湖三總進行急救，但由於蔡男全身多處骨折傷勢嚴重，經過醫療人員搶救後，最後仍然宣告不治。

警方事後派請鑑識人員到場拍照採證，並派員調閱周邊監視器影像，要找出整起車禍發生的過程。目前也已經通知蔡男的家屬，前往派出所協助處理後續事宜，至於蔡男是否有超速違規或酒駕的情形，仍有待警方進一步調查後才能夠釐清。

▲▼中央分隔島的水泥護欄遭撞後碎裂。（圖／記者趙永博攝）



▲▼機車零件在撞擊後散落在四周。（圖／記者趙永博攝）



▲機車前後段分離。（圖／記者趙永博攝）



▲機車坐墊飛落到一旁公園草叢內。（圖／記者趙永博攝）



▲蔡男的安全帽飛落到中央分隔島內。（圖／記者趙永博攝）



▲▼蔡男的鞋子及機車上的零件噴飛到對向車道。（圖／記者趙永博攝）



▲蔡男的機車手套掉落在機車道上。（圖／記者趙永博攝）