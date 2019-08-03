影／哈佛雕像底座遭人塗鴉　繁簡字體引兩岸網友論戰

記者魏有德／綜合報導

哈佛大學內著名地標「約翰．哈佛雕像（John Harvard Statue）」驚傳遭人用中文字塗寫，經當地民眾拍下照片，在華人社群媒體圈瘋傳。陸媒報導，哈佛雕像疑似於30日被人在底座側面和背面寫下「慧慧&瑄瑄一輩子」和另一句中文罵人語句。由於字體有繁有簡，引起兩岸網友論戰，但也有人指出，中文字體不能代表是華人所為。

▲遭繁簡字體留言的哈佛大學宿舍窗台。（圖／翻攝澎湃新聞）

《中新網》報導，「約翰．哈佛雕像(John Harvard Statue)」的底座，及一棟宿舍的側邊窗沿疑似被人用黑色筆寫上中文字「慧慧&瑄瑄一輩子」、「張思慧大…」、「張思慧我愛你」等。

▲哈佛大學校園內的雕像因周邊施工而暫時無法靠近。（圖／翻攝澎湃新聞）

據哈佛保安表示，學校當日整修雕像附近的路面，因而將周圍區域封閉，當天早晨已有一名華人男子向他詢問塗寫情況，但他查看過沒見到字樣。

現場民眾提到，經過31日晚間大雨沖刷，字跡已有些模糊，其後有熱心民眾試圖用濕紙巾將雕像上字樣擦去，側面已幾乎無痕跡，但背面罵人語句無法完全擦除。

▲兩岸網友在微博上激辯。（圖／翻攝澎湃新聞微博）

由「張思慧我愛妳」的寫法顯示，「張」是用簡體字呈現，而「慧」和「妳」則是繁體字，簡繁並用的塗鴉文字在微博上也引起兩岸網友筆戰，網友稱「簡體繁體混用，是哪裡的，還用問嗎？」、「繁體字的張是這個張吧」、「這種方式不會相愛一輩子」、「大陸人從未學過繁體字，甚麼人大家心裡有數」。

