雙門BMW當貨車「底盤漏油」轉彎竄煙燃燒　路人神救援

▲北市一輛BMW雙門轎跑車疑似因車底漏油起火，警消迅速趕抵現場。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／台北報導

台北市萬華區西園路二段與寶興街口，3日凌晨4時許，一輛黑色BMW轎車在轉彎時，車輛突然冒出白煙，車上35歲的林姓駕駛立即停車查看，發現原來是車底漏油所造成，但過沒幾秒，火舌就從車底竄出燒了起來。一旁2名路人見狀，分別拿出滅火器給林男協助滅火，火勢很快就被林男與路人撲滅，轄區消防隊也很快趕抵現場，並拉出水線協助灑水降溫，所幸這起火警並無造成人員傷亡。

據了解，這輛BMW是2008年出廠的雙門轎跑車，林姓車主在約3年前購入做為代步使用。3日凌晨林男在開車送貨途中，行經萬華區西園路二段，要轉進寶興街路口時，發現車輛有冒煙的情形，嚇得趕緊下車查看，才發現是車底疑似因為漏油而起火，火舌很快就從車底竄出。

附近民眾看到趕緊趕來協助並打電話報警，一名熱心的路人給予林男一瓶小型滅火器，但林男向起火點噴灑後，發現仍火勢並未完全熄滅，但隨後另一名附近住戶，又提著家用型的滅火器來協助，這才讓火勢完全熄滅，但車輛右側車底，早已被火舌燒熔，整個起火過程都被路過的民眾拍下，分享到臉書社群上。

當消防人員趕抵現場後，發現火勢已經熄滅，但為了避免發生危險，仍拉出水線協助車輛降溫。警方也迅速到場，以警用機車放在起火的車輛後示警，且在現場指揮路過的民眾，更通知清潔人員到場協助清掃油漬，避免民眾受地上的油漬影響行車安全。林男無奈地表示，平時都有按時保養車輛，並不清楚為何會漏油，而詳細起火原因，仍有待進一步釐清。

▲▼BMW雙門轎跑車車底起火後，暫時將車輛停置路邊，待救援車輛協助拖吊。（圖／記者趙永博攝）



▲▼路過民眾搬來協助滅火的2支滅火器。（圖／記者趙永博攝）



▲▼民眾拍下當時火燒車底的情形。（圖／翻攝自臉書社團「我是萬華人」）

