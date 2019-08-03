走進崇明／比甘蔗還搶手　消暑聖品「甜蘆粟」扮演生態風向標

▲崇明甜蘆粟。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／上海報導

崇明島位於上海北面、長江出海口，生態資源豐富、農牧業發達，堪稱上海人的「後花園」，每年8到10月，更以盛產酷似甘蔗，但價值更高的「甜蘆粟」聞名，且由於甜蘆粟對生長環境要求苛刻，更能扮演當地生態水準的風向標。

甜蘆粟學名叫糖高粱，又稱「牧草甘蔗」，在台灣亦有小規模種植，用以萃取糖漿，相比蔗糖，甜蘆粟糖漿多了單醣、寡醣、植物有機酸、天然酵素等成分，而在有「蘆粟之鄉」稱號的上海崇明島，多用來作為居民生津止渴、補充能量的首選，是來訪當地必嘗的特產之一。

▲甜蘆粟食用方式類似甘蔗，惟周邊外殼可用牙齒剝開。（圖／記者陳政錄攝）

當地種植負責人介紹，甜蘆粟在崇明有超過500年的種植歷史，農戶一般將其種在田邊的畸零地上，每逢下田農作、天氣酷熱時可採摘切成一段、一段食用。

他指出，甜蘆粟對環境、生態要求相當敏感，一旦有沾染農藥、環境受汙染，甜度就會大大降低，同時若遇到颱風的災害被吹歪，也會喪失甜份，成為農地評價標準的風向標。

目前，由於甜蘆粟採摘切段後保存不易，常溫隔天就會氧化，並需透過冷藏儲存、冷鏈物流運送保存約一周，因此崇明島也正在開發將其榨汁後，萃取融入其他產品上，譬如結合當地崇明老白酒、崇明糕等，開發特色產品，吸引喜愛「農家樂」的都市居民。

▼崇明甜蘆粟種植。（圖／記者陳政錄攝）