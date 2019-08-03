走進崇明／小龍蝦變「水中貴族」　一年喝60噸豆漿生活超精緻

▲大陸愛吃小龍蝦。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

大陸人愛吃小龍蝦，吃著吃著要求也更加高端。以「上海後花園」崇明島為例，去年就開始對小龍蝦進行「精緻養殖」，標榜喝豆漿長大，還於田間散養保持兇性，一斤可比市價高出10到20元新台幣左右，也帶動當地農業的轉型升級。

▲上海崇明島小龍蝦養殖採稻蝦共生方式。

崇明島位於上海北面、長江出海口，係由長江泥沙推積而成，成島1400年來生態資源豐富，光明米業因此看中商機，成立小龍蝦養殖基地，並走稻蝦共生的天然養殖路線，從去年試養、育苗以來，今年養殖面積達4000畝，預估年產量60萬斤左右，佔島上規模化養殖小龍蝦比例的8、9成。

上海光明長江現代農業有限公司副總張強表示，小龍蝦最適宜的生產環境在長江沿線一代，溫度20多度左右，約在每年5月左右最為高產，而養殖場引進的水源就是來自長江，與居民用水同個等級，加上當地工廠少、汙染小，4到5月溫度是適宜，達成優越的養殖條件。

▲小龍蝦捕撈。

他表示，隨食用小龍蝦需求高漲，去年足球世界盃後，今年全國各地養殖面積增加了百萬畝左右，卻導致價格意外下跌，為走出差異化，他們採用精緻化養殖的方式，在餌料投放以外，也種植水草、養魚蝦提供小龍蝦解解饞，並在冬季育苗時餵食自家種的豆漿、並添加魚粉，同時優化水中微生物環境和補充小龍蝦苗的蛋白質，一年預計要喝掉60噸的豆漿。

等到春夏季小龍蝦長大、溫度上升後，就會直接投放黃豆、菜籽餅等，搭配稻蝦共生以及撈捕前投放蚯蚓，保持小龍蝦的野性及增加營養，以致在今年小龍蝦批發價下跌中，一斤仍可比市價高出2到3元人民幣，約一成左右。

▲業者打磨豆漿作為小龍蝦的營養補給品。

根據大陸外賣平台美團發布的《小龍蝦消費大數據報告》顯示，2018年消費者僅在美團平台上，就吃掉了4.5萬噸小龍蝦，交易額是2017年的4.3倍，被吃掉的小龍蝦可以繞地球赤道三圈。

另由大陸官方編寫的《小龍蝦產業發展報告（2018）》顯示，在2017年，全國小龍蝦總產值約2685億元人民幣，較上一年度增長了83.15%。

▲上海光明長江現代農業有限公司副總張強。

因此張強認為，去年利潤太好之後，雖今年受市場產量大增影響，但大陸小龍蝦市場仍有穩定的成長空間，而透過綠色手段養殖的小龍蝦也更受批發商的青睞。

他也提到，雖小龍蝦適應力強，但天敵多，規模化養殖、育苗也非那麼容易，譬如去年育苗時剛好碰上崇明島候鳥較多，數萬隻候鳥遷徙到水面，「一天幾萬斤就沒了」，因此他們還得透過人工驅趕、加裝會發出天敵聲音的驅鳥器等，以確保標準化養殖成功。

▼上海崇明島剛捕撈的小龍蝦和養殖基地。