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走進崇明／「稻蝦鱉」共生產值翻倍　生態養殖喚青年回海島創業

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▲▼上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／上海報導

隨消費者口味越來越刁，除有機、綠色農業之外，原生態的養殖方式受到追捧，以奉行「生態島」建設的上海崇明為例，就吸引被評為國家科技菁英的沈竑，推展「稻－蝦－鱉」共生模式，如今不只農田產值翻倍，更成為促成農民致富、青年回流的管道。

沈竑從水產養殖專業出身，後進入國家海洋局，一度被評為「國家海洋局十大科技菁英」，但他在1995年來到崇明後被當地豐富生態吸引，研究並引入注重生態平衡的共生養殖方式。

▲▼上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝）

▲上海崇明區農村合作經濟組織聯合會副會長沈竑。

沈竑表示，快速批量養殖的中華鱉（甲魚）營養少功效低，沒什麼市場價值，而採用「稻－蝦－鱉」共生模式後，他的甲魚一斤能賣到268元（人民幣，下同，約合新台幣1206元），是大量養殖甲魚的數倍。

談到整個生態系的共生模式如何建立，他說，原先農場主要種植水稻，後來採用8成種稻、2成是溝渠的方式，在水稻田中投入小龍蝦、甲魚，並附帶螃蟹、黃鱔、牛蛙、魚類等生物，形成共生體系，蝦苗螃蟹等協助吃水中的浮游生物、害蟲，並與生態系中其他物種形成食物鏈，達到天然無公害的農業。

▲▼上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝）

他坦言，一開始的目的是讓農戶稻田中的米利潤更高，並透過養殖甲魚增加產值，後來隨著民眾食用小龍蝦需求增加，也開始販售小龍蝦以及黃鱔等，比起過去單種水稻時，每畝產出僅約3000元，如今每畝綜合產出可達2萬元左右，稻米、小龍蝦、甲魚等售價均高於一般市場行情。

目前，沈竑與其水產養殖公司，種植面積約達1600畝，帶動超過百位當地農民出租土地，或一起參與養殖，更吸引不少青年返鄉種田。

▲▼上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝）

▲▼上海崇明島稻蝦鱉共生。（圖／記者陳政錄攝）

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關鍵字：崇明,上海,甲魚,,中華鱉,小龍蝦

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