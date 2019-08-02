俄媒：中國可能首獲S-500「普羅米修斯」防空系統

記者吳宛霖／綜合報導

俄羅斯在7月開始生產S-500「普羅米修斯」導彈系統，除可攔截高超音速武器，甚至可以打擊地球低軌道衛星，預計2020年開始在俄羅斯航空航天防禦部隊服役，而中國可能成為第一個獲得S-500導彈系統的外國用戶。

綜合媒體報導，俄羅斯的前幾代先進軍事裝備在中國備受歡迎，上週開始向中國交付第2批S-400。中國雖已開發紅旗-9B，但仍對俄羅斯的S-400及S-500相當感興趣，因看中俄羅斯武器的獨特設計，因此俄媒猜測中國將裝備S-500導彈系統。

除了中國之外，土耳其在7月初獲得S-400，美國對此實施制裁，決定將其踢出F-35合作計劃，對此土耳其表示，如果華盛頓方面就S-400實施制裁，土耳其可能會重新考慮與波音的客機購買協議。另外，印度也與俄國簽署數十億美元的合同，預計在2023年前裝備S-400。

▲土耳其在7月初獲得S-400防空系統。（圖／路透社）

中國成為繼俄羅斯和白俄羅斯之後第3個接收S-400系統的國家，系統包含超高音速能力的40N6E防空導彈，預估射程可達400公里，採用4種專門導彈，包括超遠程40N6 （400 公里）、遠程48N6E3 （250 公里）、中程9M96E2 （120 公里）、近程9M96E （40 公里），構成多層次的防空屏障，可擊落大多數敵方導彈。

根據美國五角大廈（The Pentagon）推測，S-500能夠摧毀600公里外的目標，同時跟蹤10枚20馬赫速度的超音速彈道移動目標。由金剛石安泰中央設計局研發，它能夠打擊600公里外的飛彈及400公里的戰機，具有類似愛國者飛彈的攔截能力，發射車則從4管升級成6管聯裝最大射高為180至200公里，攔截目標最大飛行速度5000米／秒（15倍音速），攔截彈道飛彈射程3500公里以內，雷達最大探測距離為3000公里。