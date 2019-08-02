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郭台銘參戰吧！曾馨瑩「後頭厝」鄉親大雨中連署　盼南投女婿出征

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▲曾馨瑩堂哥曾惠騰2日與郭台銘粉絲老虎軍團，在南投市曾氏祖祠發起連署。（圖／記者白珈陽攝）

▲曾馨瑩堂哥曾惠騰2日與郭台銘粉絲「老虎軍團」，在南投市曾氏祖祠發起連署。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／南投報導

鴻海集團前董事長郭台銘是繼續參選總統引發各界關注，2日郭台銘妻子曾馨瑩的堂哥曾惠騰，在曾馨瑩的「後頭厝」─南投市曾氏祖祠發起連署，表達對「南投女婿」郭台銘的支持，提升郭董參選總統的意願。雖然下起大雷雨，連署會仍陸陸續續有民眾冒雨前往，短短15分鐘就收到300份連署書，曾惠騰說，希望在南投地區能湊齊5萬份連署書，讓郭感受到南投鄉親的熱情。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲曾馨瑩堂哥曾惠騰2日與郭台銘粉絲老虎軍團，在南投市曾氏祖祠發起連署。

▲不少南投鄉親冒雨前往連署會支持郭台銘。

▲不少南投鄉親熱情冒雨前往連署會支持郭台銘。

不少南投鄉親冒著大雨熱情相挺，穿著雨衣、撐著雨傘前往曾氏祖祠，在15分鐘內就收到300份連署書，還有賣蚵仔麵線的女粉絲，拿了一疊空白連署書走，說要讓她店裡的顧客一起幫忙連署，希望郭能實現鄉親願望，參加2020總統大選。

▲希望郭台銘出選2020總統大選連署書。

▲希望郭台銘出選2020總統大選連署書。

「郭董加油！」、「南投鄉親愛你！」，南投縣議員、也是曾馨瑩的堂叔曾振炎帶領著到場簽署的鄉親，呼喊支持郭台銘的口號，他說，很可惜今天下起大雨，讓不少民眾不方便到場；對於鴻海內部傳出郭台銘要參選總統的消息，曾振炎則表示，這些事情他不方便透露，且也沒接收到郭台銘的授意，2日的連署會是他們自發性發起的，希望遍地開花，目標是全台灣連署超過100萬份。

▲曾馨瑩的堂叔曾振炎說，希望遍地開花，目標是全台灣連署超過100萬份。

▲曾馨瑩的堂叔曾振炎說，希望遍地開花，目標是全台灣連署超過100萬份。

曾惠騰說，郭粉的連署活動台中已經有50萬份，而南投市除今天連署會，也將在3、4日兩天上午9時到12時，於水保局南投分局發起連署，希望能夠在南投達成5萬份的目標，讓郭董感受南投鄉親的愛戴。

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關鍵字：南投,郭董,郭台銘,總統大選

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