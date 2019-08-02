高刑大小隊長神準9槍破販毒集團　警局決定把他「破了」....

▲高雄市刑大幹員在南投與警方發生槍戰，嫌犯中槍送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市刑大日前飛象過河前往南投抓毒品，當時販毒集團當中的林姓主嫌開槍還擊，其中刑大的王振展小隊長不僅在房間裡頭開槍還擊，射中林姓男子，順利抓人，現在高雄市警察局決定以特殊功蹟來提報破格晉升。

當時專案人員於汽車旅館埋伏時發現嫌犯毒品交易，隨即當機立斷，立即一擁而上，大聲表明警察身分展開查緝，當場逮捕2名嫌犯。同時間專案人員控制一樓現場後，小隊長王振展因事前查訪得知603號房，應為3人入住，屋內應尚有2名共犯，小隊長王振展迅速往上進入該603號房二樓進行搜查控制現場。

▲高雄市刑大幹員在南投與警方發生槍戰，嫌犯中槍送醫。（圖／記者洪正達翻攝）

一進屋內即發現一男一女，小隊長王振展立即大聲表明警察身分並喝令該二人趴下，不料犯嫌林嫌不僅未聽從警方命令，並佯稱要穿褲子，實則從床邊隨身包包內，取出槍械拉滑套轉身立即向王振展摳下板機射擊，當時林嫌與王振展僅距離不到2公尺(雙方僅隔著雙人床寬約5呎的距離)，王振展見狀也立即反擊2槍，其中１槍命中林嫌左臂，王振展開槍後迅速後退樓梯掩蔽，另怕傷及無辜趕緊叫另一女爬離房間下樓，但林嫌中彈後並未因此投降，仍頑強抵抗並迅速移動至浴室且持槍瞄準王振展並開槍，王振展因此再度反擊1槍打中林嫌右小腿，林嫌在浴室以隔間當掩護與王振展對峙，且再度持槍向王振展開槍射擊，王振展見狀回擊3槍。

林嫌仍然不肯棄械投降跳向浴室另一邊的浴缸，雙方對峙約2分鐘，王振展要求林嫌投降並將槍械丟出，但林嫌欲作困獸之鬥，因此王振展朝浴室玻璃射擊3槍嚇阻林嫌，林嫌見自己見勢不可為，方將手中槍械往外丟出浴室，此時現場才真正控制住，雙方駁火約5分鐘過程驚險萬分。小隊長王振展案發當時共擊發9發子彈。

▲刑大的王振展小隊長，開9槍破毒品集團，將被提報破格 。（圖／記者吳奕靖攝）

高雄市警察局經過審理後認為王小隊長還擊及時壓制，也查獲槍彈和大批毒品居首功，警局長李永癸支持提報他，爭取破格擢升機會。