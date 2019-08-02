小米台灣發聲明：「小米有品」電商平台根本沒引進

▲針對代理商聲稱引進小米有品電商平台一事，小米台灣發聲明否認。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

本週才有一家聲稱是小米代理商的廠商，聲稱將小米集團旗下的精品生活電商平台「小米有品」引進台灣，並高調地舉辦活動，沒想到今（2）日小米台灣就發出了聲明打臉該代理商，並指出「『小米有品』電商平台根本沒引進台灣。」

小米台灣指出，小米集團與多家生態鏈企業結為商業合作夥伴，除了雙方合作研發的小米、米家、米兔品牌產品以外，生態鏈企業與其自有品牌產品皆為獨立運作，與小米公司無涉。

「小米有品」為小米集團旗下的精品生活電商平台，平台上除小米、米家、米兔與生態鏈企業自有品牌產品之外，更開放非生態鏈企業的第三方品牌上架販售。目前，「小米有品」電商平台尚未引進台灣市場，也並未與任何台灣代理進行合作。

小米台灣表示，日前由其他廠商舉辦記者會與宣布引進的小米生態鏈產品，皆與小米台灣無任何關係。此外，非小米台灣銷售之小米、米家、米兔與小米生態鏈公司自有品牌產品，將無法透過小米台灣的官方售後服務管道進行維修或換貨。

小米台灣呼籲消費者，若是要購買小米、米家、米兔與小米台灣銷售的生態鏈公司自有品牌部分產品，謹透過小米官方正式授權通路（包含小米商城mi.com、小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、亞太電信、PChome24h購物小米旗艦店與全國電子），享有優質安全的品質、完整售後服務的保障，維護自身的消費權益。