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momo南區物流中心擬座落台南新市區　預估2021年營運

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momo北區物流中心（圖／momo提供）

▲momo為擴展全台快速配送服務，除了建置北區物流中心以及布建衛星倉儲，目前也已預定在台南新市區自建南區物流中心。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

富邦媒董事會7/31決議通過，擬購置台南市新市區大營段11筆土地，作為自建南區物流中心之標的；預計購置土地面積達8,053坪，規模更甚北區物流中心；公告之交易總金額約新台幣6.3億元。南區物流中心預定於2021年下半年展開試營運。

momo旗下通路包含momo購物網、摩天商城、電視購物及型錄，2018年合併營收新台幣420.2億元，今年上半年累計合併營收為新台幣235.5億元，年增18.9%。在營運策略上，為了縮短快速到貨時間，momo把提升物流及倉儲效能視為首重任務，提升消費者的購物體驗，一方面也是節省物流轉運時間與成本。

momo自2017年第四季北區物流中心正式竣工啟用後；隔年2018第一季即積極布建衛星倉儲，至今加入營運的10座衛星倉，分別座落於大台北地區、桃園、台中、彰化、台南、高雄各地，舒緩北區物流倉儲的配送壓力，同時提升物流配送的效能。

對於南區物流中心，momo董事長林啟峰曾多次表示計畫在台南找土地蓋，現在已經確定，地點座落在台南市新市區大營段，鄰近中山高速公路，至永康交流道僅需10至15分鐘車程，對於未來商品貨件發貨與供應商入庫皆佔有地利之便；加上使用大數據運算、南北物流配置的調節、降低物流轉運結點，momo認為將有助於擴展南部當日配與速達服務的版圖。

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關鍵字：momo,富邦媒,物流,倉儲,快速到貨

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