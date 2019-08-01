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精饌米獎才剛出爐　購物台火速上架首賣冠軍米

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東森購物8/1首賣冠軍精饌米（圖／東森購物提供）

▲才剛拿下2019精饌米獎的冠軍好米，東森電視購物46頻道將於8/1（四）14:40首賣。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

國家級「精饌米獎」冠軍米7/31才剛出爐，東森購物火速上架，讓會員們可以第一時間品嚐到全台最好吃的米，而且還是5月剛收割的新米，預計將於8/1（四）14:40在電視購物第46頻道首賣「2019精饌米冠軍台灣越光米歡慶組」。

農糧署舉辦「精饌米獎」，今年共計有60件產品參與選拔，選拔過程歷經重重關卡，經專家學者遴選出全台灣最好吃的包裝食米，最後由芳榮米廠的台灣越光米拿下台灣好米組冠軍。

東森購物8/1首賣冠軍精饌米（圖／東森購物提供）

▲芳榮米廠台南16號榮獲「精饌米獎」冠軍。

芳榮米廠台灣越光米，品種是台南16號，由台灣大學農藝系林彥蓉教授與台南區農業改良場以分子選育技術育成，適合台灣環境栽培，米粒晶亮具光澤，口感絕佳。此外，芳榮米廠採用來自烏山頭水庫的水源灌溉，栽種於無米樂的故鄉台南市後壁區，不斷提升農民栽培技術，更搭配科學化管理，為帶給消費者美味安全的包裝食米而努力，終於一舉拿下國家級冠軍殊榮。

東森購物表示，東森農場系列長期支持在地農業，幫助在地小農推廣銷售優質的農特產品，為了慶賀冠軍米誕生，這次以最快速度洽談上架銷售，讓會員可以搶先品嚐2019精饌米冠軍台灣越光米。

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關鍵字：東森購物,芳榮米廠,精饌米獎

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