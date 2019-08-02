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「機邊交貨」始於2016馬英九久安專案　華航提6措施避私菸案重演

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▲桃園市機師工會白姓幹部去年7月華航罷工期間，涉嫌偽造機師支援意願調查表，影響華航人力調度挨告。（資料照／記者沈繼昌攝）

▲違法的私菸「機邊交貨」是從2016年3月13日之「久安專案」開始，正值馬英九執政。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者胡順惠／台北報導

針對專機免稅菸品案，中華航空公司今（2）日提出調查與檢討報告呈報交通部，不過內容在檢方要求下，不得對外公布。交通部表示，菸品於機邊交貨，違反海關及機坪作業管理規定，資料顯示始於2016年3月13日之「久安專案」，此次菸品數量為3千6百多條。

交通部表示，今日針對對歷次專案資料、機邊交貨起始點等，華航均有進一步說明，同時也提出檢討與改善措施，除要求華航全力配合司法調查，未來也會督促華航落實相關改善措施。

請繼續往下閱讀...

交通部說，根據華航所報部之「專機免稅菸案調查報告」，華航已於上月底將免稅品銷管系統資料存庫數據，以人力方式回復匯出至2005年4月的專機資料，時間自2005年4月起至2006年5月共有4次專機任務，免稅菸品的實際銷售數量為75條至6百餘條不等。

另外，交通部表示，華航配合專機任務，菸品於機邊交貨，違反海關及機坪作業管理規定，資料顯示始於2016年3月13日之「久安專案」，此次菸品數量為3千6百餘條；華航於報告中表示，日前已約談2016年3月時任副總經理及經理，相關資料將移送檢調處理。

至於外傳華航領取免稅品之領料單未向關務署巡緝科申請、華航內部是否有人參與或濫用職權參與不法團購、未依規定上機改機邊交貨的命令由誰下達、華膳誰同意配合把免稅品放在保稅倉庫、媒體指「國安人員打一通電話給11職等職員就搞定」等情節。

交通部對此表示，對相關調查資料涉及偵查秘密部分，為避免相關內容公布後致使相關人員有空中串證之虞，檢調單位要求，相關人員對外均不得擅自洩漏涉及偵查秘密之案件事實與調查內容，以免觸法。

華航改善措施包含：

1.未來專機菸品將比照一般客機，不開放預購。

2.對於菸品等管制項目裝載數量，將以旅客總人數可攜帶量為準。

3.將落實執行機上交貨，嚴禁機邊提領。

4.將加強督導華膳空廚落實遵循保稅倉庫相關法規。

5.將追究決定機邊交貨主管之行政責任。

6.將加強員工法治教育等。

交通部表示，後續將責成航發會確實督促華航落實相關措施，現階段則已要求華航全力配合檢調偵辦。

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關鍵字：華航,私菸案,交通部

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