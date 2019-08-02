出國買免稅菸回台！正妹一個舉動慘陷「私菸風暴」　財政局開罰3萬

▲賣家在網路上販售免稅菸遭開罰3萬。示意圖與本案無關。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者陳韻如／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條香菸，引起軒然大波，而目前案情尚未查明，卻有一名網拍賣家因在網路上販賣「韓國帶回七星香菸」，被財政局認為是販售私菸，並依菸酒管理法裁罰3萬元。

判決書指出，賣家利用「旋轉拍賣」網站用1條1100元販賣「韓國帶回七星香菸」，民眾見狀便向財政局檢舉，同時賣家經過拍賣網站其他用戶提醒，也立刻刪除菸品訊息，但財務局仍認定她用電子購物方式販賣免稅菸品，是屬於販賣私菸，因此依菸酒管理法相關規定裁罰3萬元。

賣家不服，並提行政訴訟主張，自己在免遂商店購買菸品，且符合菸品入境的200支免稅規定，也有繳納機場稅。另外，她在網站上刊登訊息時，並不知道這是違法行為，主觀上並沒有故意或是過失，再者，財政局在開罰時並沒有考量到她的資歷，她自認處分有違誤，要求財政局撤銷處分。

對此，財政局則回應，依照菸酒管理法相關規定，賣家在網路上販賣菸品，縱使沒有售出，但仍已違反規定，且菸酒管理法是為了健全菸酒管理，維護國人身心健康而制定，且也已施行多年，人民均有遵守義務，而拍賣網站也名列菸類是違禁物品，賣家明顯有應注意而未注意的過失。

法院審理後認為，賣家在網站上販賣菸品，即便後來主動刪除訊息，但客觀上仍構成販賣私菸的行為，則應該負起行政處罰的責任，並在考量其資歷後，依法處予最低罰鍰3萬元。全案可上訴。

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