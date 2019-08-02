　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

出國買免稅菸回台！正妹一個舉動慘陷「私菸風暴」　財政局開罰3萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼免稅菸酒。（圖／ETtoday攝影中心）

▲賣家在網路上販售免稅菸遭開罰3萬。示意圖與本案無關。（資料照／ETtoday攝影中心）

記者陳韻如／台北報導

國安局少校警衛官吳宗憲藉總統蔡英文出訪勤務走私10009條香菸，引起軒然大波，而目前案情尚未查明，卻有一名網拍賣家因在網路上販賣「韓國帶回七星香菸」，被財政局認為是販售私菸，並依菸酒管理法裁罰3萬元。

判決書指出，賣家利用「旋轉拍賣」網站用1條1100元販賣「韓國帶回七星香菸」，民眾見狀便向財政局檢舉，同時賣家經過拍賣網站其他用戶提醒，也立刻刪除菸品訊息，但財務局仍認定她用電子購物方式販賣免稅菸品，是屬於販賣私菸，因此依菸酒管理法相關規定裁罰3萬元。

賣家不服，並提行政訴訟主張，自己在免遂商店購買菸品，且符合菸品入境的200支免稅規定，也有繳納機場稅。另外，她在網站上刊登訊息時，並不知道這是違法行為，主觀上並沒有故意或是過失，再者，財政局在開罰時並沒有考量到她的資歷，她自認處分有違誤，要求財政局撤銷處分。

對此，財政局則回應，依照菸酒管理法相關規定，賣家在網路上販賣菸品，縱使沒有售出，但仍已違反規定，且菸酒管理法是為了健全菸酒管理，維護國人身心健康而制定，且也已施行多年，人民均有遵守義務，而拍賣網站也名列菸類是違禁物品，賣家明顯有應注意而未注意的過失。

法院審理後認為，賣家在網站上販賣菸品，即便後來主動刪除訊息，但客觀上仍構成販賣私菸的行為，則應該負起行政處罰的責任，並在考量其資歷後，依法處予最低罰鍰3萬元。全案可上訴。

【更多新聞】

新竹騎士疑恍神...「碰」一聲擦撞火車！流一地血　臉粉碎性骨折送醫

「華航美魔女」豪買免稅保養品　搭國安私菸便車遭約談到案

宮縮在家臥床安胎...遭狠酸「是在累什麼」！正妹媽崩潰：你懂我的絕望嗎？

ET快訊
中美貿易戰衝擊！路透社爆：鴻海求售2754億廣州面板廠
出國買免稅菸回台！正妹1舉動慘陷「私菸風暴」..財政局開罰3
創33個月新高！日圓狂飆破0.296　換10萬比昨天少1張迪
監視器畫面曝光！3歲童開學日偷溜　「手抱小水壺」揮汗5min
從根本解決特勤問題！蔡英文：總統府侍衛室督導責任歸國安局
華山看展想拍全家福「巧遇女神」自願當攝影　網：真的超大咖

關鍵字：免稅品,私菸,出國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

一早出海捕魚！兄弟遇大浪猛襲...膠筏秒被打翻　他緊抓纜繩目睹哥落海亡

「華航美魔女」豪買免稅保養品　搭國安私菸便車遭約談到案

再槓館長！詹江村被稱「沾沾」　氣炸喊告：給半天時間逃命刪除

她返家顧罹癌母...渣男爽帶小三同居！　「套套」丟滿地跩嗆：我們每天都X

5男性侵1女...她「遭火燒」棄屍！4天後全身爬滿蛆被發現　最高院撤主嫌死刑

看客戶3歲女兒可愛親一下臉頰　房仲掰「摸頭示好」慘連打兩次臉

小客車夜遊自撞變電箱當街「陀螺轉」　2女甩飛1重傷不治

麥當勞買消夜竟遭醉漢潑飲料狂捶　他看到3千元和解更氣了

外木山暗夜濺血！少年慘遭砍斷腳筋　疑行車糾紛送醫急救

UP正妹直播主月入46萬　「休息1個月」跳槽17…惡意違約賠500萬

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

女學員挑戰「偶像劇前奏猜歌」回憶殺！　唱楊冪《愛的供養》..其他人驚：這是原唱吧

雨神發威了！！！　蕭敬騰《朋友》一開口..直接下暴雨ＸＤ

歐告跳水田想揪同伴「鬆一下」　鄉音爸秒崩潰激動喊：不不不！

空氣清淨機用1年還跟新的一樣？ 友見「亮點」問：濾網包裝沒拆嗎

地表最強三大歌王「籃球場」集合！　周杰倫.林俊傑.蕭敬騰投籃「百發百中」

5男性侵1女...她「遭火燒」棄屍！4天後全身爬滿蛆被發現　最高院撤主嫌死刑

看客戶3歲女兒可愛親一下臉頰　房仲掰「摸頭示好」慘連打兩次臉

小客車夜遊自撞變電箱當街「陀螺轉」　2女甩飛1重傷不治

麥當勞買消夜竟遭醉漢潑飲料狂捶　他看到3千元和解更氣了

外木山暗夜濺血！少年慘遭砍斷腳筋　疑行車糾紛送醫急救

UP正妹直播主月入46萬　「休息1個月」跳槽17…惡意違約賠500萬

短裙妹過馬路遭撞！「旋轉180度仰摔」腳朝天　淡定起身摸頭快閃

彰化警追藥頭在台中開2槍　嫌犯逃脫竟向苗栗警報「車輛遺失」

保時捷「螃蟹夾墜毀」維修費出爐！京華城外臨停5分鐘被拖　車主曝光：出國心情都沒了

你上我老婆！農夫挑扁擔攻擊　小王拿防狼噴霧射到他眼結膜出血

Eason代班接下主持棒！對KID直嗆：「我終於等到春天」

姜丹尼爾9／13登台見面會！　最貴6200元「搶票日公佈」

中職／李茲對決包林傑　運彩看好桃猿勝富邦

獨／柯文哲前發言人廖泰翔　投入蔡英文競選總部

Mina休養1月「突赴韓原因」曝光！　TWICE得獎特留9人象徵…JYP宣布未來計畫

午後雨彈來襲！桃園以南15縣市大雨特報　高雄「大雷雨警戒」

5男性侵1女...她「遭火燒」棄屍！4天後全身爬滿蛆被發現　最高院撤主嫌死刑

看客戶3歲女兒可愛親一下臉頰　房仲掰「摸頭示好」慘連打兩次臉

中美貿易戰衝擊！　路透：鴻海求售88億美元廣州面板廠

小客車夜遊自撞變電箱當街「陀螺轉」　2女甩飛1重傷不治

遊客奔逃狂尖叫！水上樂園「設定錯誤」猛掀巨浪釀44傷…肋骨大腿都斷了

社會熱門新聞

影城散場男不離開　工讀生：他沒..

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

殺警案更審　曾威豪夫婦否認犯罪

新竹騎士擦撞火車　臉粉碎性骨折..

保四女警官跑3千昏厥　送醫搶救..

華航副總列被告　訊後70萬元交..

衝安親班管教　阿公：不想孫女成..

監視器畫面曝！3歲童開學首日溜..

買免稅菸回台　正妹一個舉動挨罰..

500元賣女友！他躲床下聽全程..

併東京著衣涉內線　前久大董座3..

紅牌重機高速自撞　騎士送醫不治

學生妹傳：要不要晨操？教練訓導..

即／父親因病往生　管中閔急從台..

更多熱門

相關新聞

私菸案「共犯結構」　華航協理涉圖利交保

檢調偵辦國安私菸案出現突破，除弊案爆發當周遭約談的總統府侍衛室上校吳宗憲等10名國安人員，及華航空品處組長黃川禎被列貪污案被告外，台北地檢署連日約談華航承辦總統出訪專機免稅商品訂購的基層人員，發現原本出庭作證的空品處協理于堯涉貪污圖利罪嫌，檢察官1日再次以被告身分傳喚她到案後，諭令50萬元交保候傳。

網紅神改編　「9千條好high」

私菸新進度！華航已回溯到2005年

國安私菸案　檢調約談華航高層

私菸案爆深喉嚨　調查局新店站排除勤務

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 元朗事件 U12世界盃 艾成王瞳 王令麟 林書豪 京阿尼 大稻埕煙火 聖地牙哥動漫展 柯文哲 柯P 反送中遊行 王令麟 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 ØZI 世大運 9m88 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 花木蘭 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 滴妹 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 宋仲基宋慧喬 詹詠然 王陽明 王令麟 福衛七號 蕭亞軒 謝忻不倫阿翔 江明學 許智傑 吳宗憲 王令麟 林志玲結婚 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 復仇者聯盟 王令麟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 中職轉播 愛山林 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 威力彩 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 廖人帥 吳奇隆劉詩詩 王令麟 停班停課 館長練喻軒 任達華 台灣民眾黨

熱門新聞

買3支烤玉米！老闆炸催淚彈　5句暖哭他

3歲娃上學第一天失蹤！竟偷溜回家

平鎮最兇檳榔西施「奶茶挑戰」　臉書找到了

網紅夫妻環遊世界1年徵攝影　包吃住不給薪水

夫妻7年無法行房　醫一聽原因傻了

比五百萬傘還大　男爽撐行動涼亭

影城散場男不離開　工讀生：他沒呼吸了

獨自住院！隔壁女「每晚逼近」他傻眼

Mina在機場哭了！憔悴躲鏡頭拍攝

知名酒店女公關爛醉　業務男撿屍

正妹主播站路邊　秒被狂捅屁股臥血泊

TWICE Momo爆淒慘尖叫！多賢救成員

台北醫看診倒下送開刀房！竟收到扣費通知

保時捷違規秒拖！車主氣炸現身了

變頻冷氣連開最省？技師打臉：賠更多

更多

最夯影音

更多

水樂園「設定錯誤」掀2m巨浪海嘯 遊客肋骨、大腿全斷...慘釀44傷

尋母之旅！海灘小美人與媽走失　黑男一把抱起「我幫妳找媽媽」

超驚悚偽裝！他塗白掛天花板1hr　下秒嬤抬頭...抱頭尖叫：這什麼？

「吃屎哥」挑戰館長78秒遭打趴 林志成嗆：根本是大人欺負小孩！

卸去指甲油...驚見黃綠色指甲嵌肉　英國醫生一把剪去「惡魔級」凍甲！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

逃離辦公室 成為大海的子民

「化妝品、漂亮衣服都不需要，給我一件比基尼就夠了。」台灣美人魚開創事業第二春。

戀夏30天 加碼好禮大方送

夏日活動加碼抽好禮！快揪好友加入播吧LINE@免費送airpods、SOGO禮券

《街舞2》驚見百老匯表演

小豬創作魂爆發！街舞版《大娛樂家》《暮光之城》《火影忍者》《花木蘭》錯過可惜

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面