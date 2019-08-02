「想不到台灣人這麼關注香港！」　NHK主播來台採訪深感驚訝

▲台灣青年舉辦616撐香港反送中遊行。（圖／記者季相儒攝）



實習記者黃可昀／綜合報導

日本放送協會（NHK）1日晚間播出「香港反送中」專題，男主播有馬嘉男親自前來台北市採訪，發現台灣年輕人都相當關注香港情勢，也以演說、便利貼打氣等等行動來支持。女主播桑子真帆表示，原本日本人以為台灣跟香港只是兩個不同的獨立個體，「沒想到台灣人這麼重視現今在香港發生的事，這令我非常驚訝。」

NHK新聞節目「News Watch 9」1日播出的內容指出，男主播有馬實際來台灣一趟才發現，很多台灣人認為香港的情勢與台灣未來息息相關，也不停播放香港示威影片，讓更多人了解到究竟香港人為何要反送中。

▲西門町出現連儂牆聲援香港。（圖／畫面翻攝香港邊城青年臉書）



報導指出，習近平今年1月發表對台看法時提到，「一國兩制是實現國家統一的最佳辦法」，且香港實施的一國兩制適用於兩岸統一。總統蔡英文則堅定回應，「台灣絕對不接受一國兩制」，而且她也力挺香港反送中的示威活動，如此堅決的態度讓她的民意支持度從15%上升到36%。

此外，民進黨副秘書長林飛帆也接受節目的採訪，內容提到「中國確實正從各方面滲透台灣，目前我們所要面對的挑戰是維持經濟、政治上的自主性」，而且2021年就是中國共產黨100周年，2022年為習近平拚三連任的關鍵時期，「對台灣來說，無疑是很危險的時刻。」