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日韓陷54年冰點！南韓被踢出白名單「創全球第一」　青瓦臺：深表遺憾

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▲▼日韓,日本,南韓,國旗,日韓國旗。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 韓媒以「日韓關係陷入1965年以來最壞局面」來形容當前日韓關係。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

日本今（2日）正式把南韓移出出口管制貿易白名單，料政府下周頒布新令，28日正式生效，讓南韓成為全球第一個踢出名單的國家。對此，南韓政府已表態「強硬反制」，考慮拒簽《韓日軍事情報保護協定》。對此，南韓總統文在寅下午將發表全國談話。

韓聯社報導，日本今早舉行內閣會議，經首相安倍晉三、經濟產業大臣世耕弘成聯名簽署程序後，確定把南韓移出貿易白名單。

▲▼ 日韓1日舉行部長級會議。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日韓1日舉行部長級會議，韓方事後證實並無明顯進展。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 日韓1日舉行部長級會議。（圖／達志影像／美聯社）

事實上，身為日本貿易白名單成員國可享有優惠，在出口可能轉為軍用品項及技術時，相關申報手續可簡化。儘管經日方判定「無軍用之虞」便可依照正常程序批准出口，但韓媒提到，此一判斷牽扯主觀問題，使得日方握有「可隨時叫停出口」主導權。

在日本1120種戰略性貨物中，非敏感貨品多達857種，其中包括先前3種半導體原料的出口管制品項。一旦新令生效，出口南韓的日企不再享有每3年申報的待遇，且向政府申報的對南韓出口貨品種類從3種飆升至857種。換句話說，南韓從日本進口的大多數商品都必須經由事先申報程序，僅食品、木材等類別可免除此程序。

青瓦台強調，韓方近來不斷表明透過外交管道與對話解決當前狀況的意願與態度，如今對於日本的作為「深表遺憾」，未來將以堅決態度嚴厲應對日本的「不當舉措」，考慮拒簽《韓日軍事情報保護協定》。對此，韓媒以「日韓關係陷入1965年以來最壞局面」來形容。

▼ 根據日方白名單，先前供有美國、英國、澳洲、阿根廷等27國，如今南韓成為第一個被刪除的國家。（圖／路透社）

▲▼南韓,日本,G20,文在寅,安倍晉三（圖／路透社）

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關鍵字：南韓,日本,貿易白名單,日韓要聞

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