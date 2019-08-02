北韓一周3射「南韓急召開部長會議」　青瓦台：可能是新型近程飛彈

▲ 北韓曾分別在上月25日、31日試射飛行物，今晨為一周內第3次。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

北韓今（2日）凌晨再度發射不明飛行物，自咸鏡南道永興地區朝日本海發射近程飛行物。根據南韓追蹤觀察，該飛行物飛行距離約220多公里，高度約為2.5萬公尺，最高速度達6.9馬赫，推測是新型近程彈道飛彈的可能性相當大，但並未確切說明是飛彈還是火箭彈。

韓聯社報導，北韓當地凌晨2時59分、3時23分先後發射2枚不明飛行器，飛行特徵與上月31日發射的「大口徑可控型火箭炮」極為相似。對此，青瓦台國家安保室長鄭義溶上午7時30分召開部會首長會議進行相關討論，國防部長官鄭景斗、國家情報院院長徐薰、青瓦台安保室第一次長金有根及第二次長金鉉宗紛紛現身，會議約莫進行90分鐘後結束。

青瓦台發言人高旼廷稍早在會議結束後，正式對外發表談話，證實今晨發射的飛行器很有可能是新型近程彈道飛彈，同時強調美方也認定今晨發射的飛行器是近程飛彈，相關部門首長也敦促平壤當局立刻停止此種不利於緩和朝鮮半島軍事緊張氣氛的行為。

只不過，南韓聯合參謀本部迄今尚未確切說明2日發射的飛行器是飛彈還是火箭彈。時間拉回上月31日，當天北韓無預警發射2枚飛行物，韓軍時隔3.5小時候研判為短程彈道飛彈，但北韓官媒《朝中社》1日證實飛行物為「大口徑可控型火箭炮」，與韓軍的判斷相左，引發爭議。

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