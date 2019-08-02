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快訊／南韓強硬反制！貿易白名單剔除日本　採取限貿措施

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▲▼文在寅10日執政2周年。（圖／青瓦台）

▲ 南韓總統文在寅。（圖／青瓦台）

記者詹雅婷／綜合報導

日本2日正式宣布把南韓剔除貿易白名單，預計28日起嚴格管制大多數出口南韓的品項。對此，南韓總統文在寅稍早發表全國談話，直指日本政府拒絕透過外交途徑解決問題，如今局勢惡化的責任在日方，「要為將來發生的事情負起全責。」根據韓媒最新消息，南韓也把日本從信任貿易夥伴「白名單」當中移除。

韓聯社引述南韓經濟部長洪楠基（Hong Nam-ki）2日的說法指出，南韓除了將把日本從值得信賴的貿易夥伴白名單移除外，且會努力加快向世界貿易組織（WTO）申訴日本出口限制措施的速度與力道。

此外，南韓五大經濟團體今聯合發表商界立場，敦促日方即刻撤銷「把南韓移出白名單」一事，直指日本是利用經濟手段報復外交事務，日韓經貿將受到極大衝擊，恐增加半導體在內等IT、汽車、化工等產業的不確定性，包括韓國貿易協會、大韓商工會議所、中小企業中央會、韓國經營者總協會、韓國中堅企業聯合會都到場。

事實上，日本在7月針對3種半導體原料對南韓加強出口管制後，2日再度祭出新一波收緊措施，通過修改政令把南韓剔除出口程序簡化的「貿易白名單」。日本經濟產業大臣世耕弘成2日稱，在4萬666條徵詢意見當中，高達九成支持把韓國移出白名單。日本內閣官房長官菅義偉則表示，此舉是讓南韓重回其他亞洲國家所處的位置，產業供應鏈不受影響，「不是反制措施」。

對此，文在寅稍早在青瓦台召開緊急國務會議，強調對日方的舉措深表遺憾，且置南韓政府及國際社會的外交斡旋於不顧，「一切責任都在日本政府」，日本政府要擔起一切後果。

►100%剔除南韓！日本決議：8月下旬踢出「貿易白名單」　個別商品需出口許可

►日韓陷54年冰點！南韓被踢出白名單「創全球第一」　青瓦臺：深表遺憾

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南韓強硬反制！貿易白名單剔除日本　採取限貿措施
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關鍵字：文在寅,貿易白名單,日韓要聞

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