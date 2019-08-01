中原大學暑期國際營隊投入志工服務　看見台灣人情和風貌

▲ 國際營隊學生，參訪公益組織「木匠的家」，用行動實踐對社區的參與和關懷。（圖／中原大學提供）

記者楊淑媛／桃園報導

中原大學打造國際學習氛圍，利用暑假舉辦國際學生營隊，包括產業營、創業營及商業營等特色營隊，吸引來自美國、日本、菲律賓、大陸、印尼等多國學生參與。除了專業與文化上的交流，美國中央田納西州立大學學生還參訪公益組織「木匠的家」，親身投入志工服務，看見不一樣的台灣人情和風貌。

▲國際營隊中，來自日本與大陸的學生參加專題競賽，發揮團隊合作能力。（圖／中原大學提供）



中原大學表示，國際營隊提供全英語授課及專題實作，讓學生不用出國就能體驗在國外上課的情境，對於提升英語能力、國際視野及實務認知有很大的幫助。為培育兼具創意與國際觀的專業人才，中原大學積極提供學生出國交換及攻讀雙聯學位等跨國學習機會，國際姊妹校已超過350所。

▲產業營的外國學生參訪太平洋自行車體驗館。（圖／中原大學提供）

中原電資學院、工學院、國際處及產運處，於今年七月，特邀請美國威斯康辛大學密爾瓦基分校、聖荷西州立大學、日本東京電機大學、菲律賓瑪布爾大學、大陸北京理工大學及印尼阿瑪加雅天主教大學等校至中原舉辦「II/ALE產業營」及「II/ELE創業營」，上百位外籍學生與中原學生齊聚研習，使中原校園瀰漫濃濃的異國風。

在為期三週的跨文化體驗課程中，不同國籍的學生一起修課並進行專題實作及工程實務參訪，最後階段的「專題競賽」展現團隊合作與學習成果，同學們紛紛拿出實力較勁。

▲中原大學與美國中央田納西州大合辦第十屆商業營。（圖／中原大學提供）

其中位於中壢區的「木匠的家」是國內標竿社會企業，也是特色參訪點之一。承辦活動的國貿系老師秦宗春指出，學生前往「木匠的家」進行服務學習，擅長手作的學生協助手工縫作讓舊衣新用，有些學生則協助物品清潔及貨架擺設調整，短短兩小時，讓店面煥然一新，並用行動實踐大學生對於社區的參與和關懷。