高雄技術員上網「發大財」！北漂青年返鄉就業遭詐　沒面試先付40萬

▲廖男以為付了40萬元面試「穩上」，不料竟是一場騙局，讓他怒告詐欺。（示意圖，非新聞當事人／取自免費圖庫Pixabay）

記者羅志華／高雄報導

在論壇上分享求職心得，竟也會被騙數十萬元…一名廖姓男子準備到長春人造樹脂高雄廠面試，不料在《PTT》分享時，遭該公司技術員陳姓男子盯上，陳男向廖男佯稱，「我有管道，只要交20萬元，保證錄取」；求職心切的廖男前後共付了40萬元，面試後卻只換來「未錄取」3個字，讓他氣得怒告陳男詐欺。橋頭地院審理後，判陳男8月徒刑。

據判決，陳男於2017年6月3日主動在《PTT》上與廖男攀談，並藉其長春公司現職員工身分，佯稱有管道可安排長官幫忙，「只要繳20萬元保證金，一定錄取，事成後保證金會退還」。廖男因家庭因素急於返鄉工作，當天就匯20萬元至陳男帳戶；陳男見廖男上鉤，又假借朋友家境不好，再向廖男要20萬元，「如果不匯錢的話，前面匯的20萬元就不能保證錄取長春公司」。

廖男還沒面試，就先匯了40萬出去，本以為「穩上」，不料竟收到「未錄取」通知，他氣得向長春公司主管投訴「保證金」一事，竟得到回覆：「陳男承認收錢，並已自行離職」。

橋頭地院審理時，陳男辯稱，40萬元是他與廖男的「借款」。法院雖不採信，且認為陳男犯後態度不佳，應予重懲；但念其犯後主動返還廖男5萬元，還且簽了面額總計超過170萬元的本票給他，最後輕判陳男有期徒刑8月，得易科罰金。

