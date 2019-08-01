「中山彭于晏」拍高齡防詐片　網暴動：這警察好帥！

記者邱中岳／台北報導

北市中山分局日前找來派出所1名男警拍攝高齡防詐騙宣導短片，片中加強宣導長者不要輕易被騙，其中還開玩笑自封「中山彭于晏」，此舉引發網友暴動，有人留言「這警察好帥」。

▲中山分局找來帥警陳柏安拍攝短片，其中一個橋段自封彭于晏引發網友討論。（圖／畫面翻攝中山分局波麗士）

這位24歲的男警陳柏安，服務於中山分局長春路派出所3年多，因被中山分局找來拍攝高齡防詐騙的宣導片，其中一個橋段為民眾遇到朋友透過網路聊天方式借錢，應該要見面確認對方是否為本人。

而也可以進一步利用小撇步問對方「我的綽號是甚麼」，並舉例自封「中山彭于晏」，此舉也引發網友熱議，紛紛在下面留言，這警察好帥，是模特兒嗎？貼文短短不到一天，留言量多達117則。

▲中山分局找來帥警陳柏安拍攝短片，有網友說「這警察好帥，是模特兒嗎」。（圖／畫面翻攝中山分局波麗士）

而警方也呼籲詐騙都不外乎「冒名」、「交易」2種手法，對於年長者而言，主要是因為資訊不對等及辨識能力不佳所導致，亦即當詐騙集團掌握較多個人資訊後，將會影響年長者們的判斷。

中山分局特別呼籲，防詐騙三步驟，即是「冷靜、查證、報警」，詐騙集團常冒用「公務人員」、「至親好友」、「戀人」等身分，恐嚇你、要求你、希望你交付款項。

因此，不論是在電話中或網路上談到金錢一事，請務必提高警覺，並撥打165求證是否可能為詐騙案件。

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