道歉了！造謠江蘇衛視封殺台灣　陸網友出面懇求「別再轉發」

▲陸網昨瘋傳江蘇衛視自8月1日起終止和台灣相關合作的消息。（圖／翻攝自微博）

記者陳政錄／上海報導

正值兩岸關係敏感時機，昨（7月31日）晚在微信朋友圈造謠，稱江蘇衛視自8月1日起，終止於台灣相關合作的大陸網友，今天正式透過手寫道歉信、微信朋友圈等渠道，向江蘇廣電提出道歉，並懇求大家不要再轉發。他表示自己「特別後悔」，以後一定會吸取教訓，做一個合法的網民。

適逢昨天大陸文旅部公告，暫停47個城市居民赴台個人遊試點，有大陸網友晚間在微信朋友圈造謠，聲稱「江蘇衛視自2019年8月1日起，結束（合作）暫停（合作中），一切與台灣合作節目、藝人、經濟、民生、旅遊等各方面宣傳。原已簽定2019-2020年跨年演唱會合作之台灣地區藝人，不在（●應為「再」）繼續合作。」

▲網友A€生門手寫版道歉信。（圖／翻攝自荔枝新聞）

該訊息傳播後迅速在兩岸瘋傳，被認為是「限台令」連鎖效應，兩岸演藝圈議論紛紛，但該內容也隨即被人發現，不儘「不『在』繼續合作」出現錯字，定位也疑似虛構，《ETtoday新聞雲》記者亦向台辦系統查證，經轉江蘇廣電確認，證實是假消息，江蘇廣電在當晚連夜發布澄清訊息和律師聲明，表示將對散播謠言的網友究責。

今天下午，江蘇廣電和江蘇媒體方面發布消息，表示該名為A€生門的大陸網友，已透過手寫道歉信、微信朋友圈等渠道，向江蘇廣電提出道歉。

▲江蘇衛視與台灣藝人合作密切。（圖／翻攝自微博）

該網友表示，本人曹軍系“A€生門”微信號使用人，7月31號，因本人法律意識淡薄，在朋友圈編造了有關江蘇衛視的不實信息，之後被網友大量轉發，擴散。並由此引發公眾的誤解，本人今天上午已聯繫江蘇衛視律師，對於我不經思考的謠言，釀成如此惡劣的後果，深深表達了我的歉意。

他也特此澄清：1：本人非江蘇台員工2：本人朋友圈所發布的信息是本人編造，並非事實3：做為一個成年人，我對自己知法犯法的行為，特別後悔，今後一定深刻的吸取教訓，做一個遵法守法的網民！在此向江蘇衛視及被我的言論誤導的廣大網友，至以深深的謙意，並懇請大家不要在轉發不實信息。

▼造謠江蘇衛視封殺台灣的大陸網民，在微信朋友圈致歉。（圖／取自網友A€生門微信朋友圈）