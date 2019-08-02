公務員今晚上街「要求撤回修例」　香港政府：須保持中立

▲香港公務員預定今日晚間發起集會遊行，為市民們傳達心聲。（示意圖／香港遊行／美聯社）

記者洪珮瑄／綜合報導

香港公務員預定今（2）日晚間在「中環遮打花園」舉行集會，要求港府撤回修例。對此，香港特別行政區政府昨（1）日發出新聞稿呼籲，絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為。

對於近日有人以公務員名義發起集會和罷工一事，香港政府強調，公務員一直以來都秉持著政治中立的原則，以專業的態度，盡心盡力地為市民們服務；同時，公務員也要盡忠職守、堅守法治、行事客觀，確保自身行為不會妨礙到專業、公正的態度執行職務，這是市民們的期望。

香港政府在新聞稿中呼籲，絕對不接受任何衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員政治中立的信心，或是讓外界誤認為個別人士的行為是代表全體公務員或所屬部門，這不僅會造成政府內部分化和矛盾，也會嚴重影響政府的運作、施政，「因此無論政府同事對近日事態的想法如何，都必須保持政治中立。」

▲香港逃犯條例問題讓抗議遊行接連不斷。（圖／路透）

據《香港電台》報導，香港公務員預定在今日發起名為「公僕仝人，與民同行」的集會；其中一名發起人顏武周表示，對於政府處理反修例問題、警隊處理元朗事件等，在網路上有許多不滿聲浪，因少公務員決定發起聯署，將這些聲音化作行動，替市民們傳達心聲，補雙方關係。

對於今晚公務員即將發起集會遊行，香港政務司司長張建宗回應，公務員在下班時間以市民身份出席活動並沒有問題，但不能以公務員名義，做出與政府看法不同的事，否則會讓人有錯覺，認為公務員與政府立場有分歧。

▼張建宗呼籲，公務員切勿做出與政府看法不同的事。（圖／CFP）