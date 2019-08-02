快訊／甘迺迪家族證實死訊！　羅伯特甘迺迪22歲孫女傳「用藥過量」亡

▲美國麻薩諸塞州甘迺迪莊園（Kennedy Compound） 。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國麻薩諸塞州甘迺迪莊園（Kennedy Compound）1日晚間傳出死訊，一名22歲女子用藥過量死亡。根據紐約時報最新消息，該名女子正是美國前司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）的孫女希爾（Saoirse Kennedy Hill），且甘迺迪家族已聲明證實這項消息。

消息人士透露，緊急救援人員則在1日下午當地約莫2時30分左右接獲報案電話，隨後趕抵羅伯特甘迺迪遺孀艾賽爾（Ethel Kennedy）住處，但當時希爾已無心跳，緊急送醫後宣告不治。目前警方已介入調查。

目前甘迺迪家族已證實這項消息，並發出聲明提到，「希爾一生充滿希望、前途與愛，但我們的心已隨著她的死訊而破碎。」現年91歲的艾賽爾則在聲明中提到，「今天眼前的這個世界，少了一點點的美麗。」

報導指出，儘管希爾向來深受憂鬱所苦，但她對人權、女權議題充滿熱情。美國前司法部長羅伯特甘迺迪（Robert F. Kennedy）是已故前總統約翰甘迺迪（John F. Kennedy）的弟弟。

▼ 據瞭解，希爾向來深受憂鬱所苦。