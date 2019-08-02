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白人富家女離譜變「非裔網球好手」！爸幫改成績...靠詐騙錄取3名校

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▲▼路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）。（圖／翻攝自臉書／Tulane University）

▲路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）。（圖／翻攝自臉書／Tulane University）

記者錢玉紘／綜合報導

美國大學名校的升學醜聞持續延燒，近期再爆出離譜的造假案，主謀升學顧問辛格（William “Rick” Singer）把一名白人女孩竄改為「非裔網球天才」，女孩的律師父親也動用關係幫忙竄改成績，讓女兒被三間知名大學錄取。不過在近日的調查中，這名有錢的律師並未被起訴。

女高中生伊麗莎（Eliza Bass）原先就讀巴克利預科學校（Buckley School ），2017年12月，她獲得路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）的錄取通知。但是，巴克利校方發現，伊麗莎的錄取資料上顯示她是一名「非裔網球好手」，父母從未上過大學等，實際上，伊麗莎是白人，來自富裕家庭，從來不打網球，父親也有法律學位，且是該校的董事，基本上完全不符合。

巴克利校方發現，伊麗莎同時還申請了喬治城大學（Georgetown University）以及洛約拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University），但身分皆是造假的「非裔網球好手」，兩間大學也都表示將會錄取伊麗莎。

▲▼協助名人子女做假資料的升學顧問辛格（William Singer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲協助名人子女做假資料的升學顧問辛格。（圖／達志影像／美聯社）

於是，巴克利校方通知伊麗莎的父親亞當（Adam Bass），亞當才坦承請了辛格的升學顧問公司，請對方處理女兒考大學的相關事宜，但校方早在之前就已經明確規定，不得請第三方代辦入學申請。另外，亞當還曾利用自己的董事身分，親自去找巴克利的校長，要求將女兒的成績從「C+」改為「B-」

在一份聲明中，亞當指出，「我們發現辛格的公司偽造女兒資料後，感到非常生氣與驚訝，並且立刻聯絡了好幾間學校，再次提供正確資料」。後來，加州大學同意讓伊麗莎撤回假資料，重新申請，最後她進入入加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）就讀。

這起醜聞調查被稱為「藍調校隊行動」（Operation Varsity Blues），辛格過去幫助許多富二代、星二代竄改學校成績並偽造資料，例如改成知名運動員等等，讓這些年輕子女能進入名校，至少已經從中獲利超過2500萬美元。涉案的名人包括美國女星洛莉·路格林（Lori Loughlin）和電影《窈窕老爸》的女演員費莉希蒂·霍夫曼（Felicity Huffman）。

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關鍵字：詐騙,升學詐騙,藍調校隊行動,Operation Varsity Blues,北美要聞

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