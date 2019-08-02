川普對中國商品加徵關稅「重創美股」！道瓊跌280點　零售股慘瀉

▲美股1日收盤大跌。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

美國總統川普在1日突然宣布，從9月1日起對3000億美元的中國商品加徵10%關稅，美股也受到衝擊。道瓊指數一度下跌超過400點，收盤時跌280點或1.05%，收26,583點；標普指數下跌跌26點或 0.9%，收2,953點，那斯達克指數跌64點或0.79%，收報8,111點。

個股方面，與全球貿易相關的類股都受到衝擊，重工業公司開拓重工與強鹿（ Deere）股價都跌超過2.6% ，波音公司下跌2%，聯邦快遞（FedEx）則大跌4.2%。零售股衝擊也很大，折扣零售商達吉特公司（Target）下跌4.47%，專賣電器的百思買公司（Best Buy）重挫10.80%，梅西百貨公司（Macy's）則跌了6.61%。

其中，蘋果商品供應鏈將會受到直接的衝擊，該公司曾在 6 月 17 日告知美國貿易代表萊特海澤 （Robert Lighthizer）表示，若3000億美元的中國商品被加徵關稅的話，幾乎會包含到他們所有主要的商品，蘋果股價收盤時也下跌2.2%。



中美雙方在7月30日才展開新一輪談判，但未有實質進展。沒想到川普1日突然在推特上宣布，在會談期間，美國9月1日將對額外的3000億美元中國商品加徵10％關稅，日後還可能提升到25%。

川普在推特上提到，「我們的代表剛從中國回來，他們就未來的貿易協議進行了具建設性的對話，我們本以為3個月前能與中國達成協議，不幸的是，中國決定在簽署前再度協商，最近，中國也同意要大量購買美國農產品，但也沒有做到，我的朋友習近平主席說要停止販售到美國，同樣也沒這回事，越來越多美國人死亡！」

川普表示，「貿易協商會持續進行，在此期間，美國將會於9月1日開始，對剩餘3000億美元的中國進口商品加徵10%關稅，蔗部包含已經加徵25%關稅的2500億美元中國商品」、「我們期待可以繼續與中國就全面性的貿易協議進行正向的對話，並迎向兩國的光明未來」。

