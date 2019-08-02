傳統框架也無法壓抑她們的美－百年包浩斯Lotte am Bauhaus

包浩斯一百年後，許多人都致力於講述這個標誌性機構的牆壁內發生的事情，而百年前這個地方曾經陷入衝突和爭議，是因為它是第一個公開允許女性參加的教育機構。當然，這些幸運的少數女學生沒有得到與男同學相同的待遇，只被允許參加專注於家庭和家庭事務的課程。她們被要求專注於居家的藝術，如編織、裝訂和製陶，而同時期的男學員則可探索建築、雕刻、繪畫…。

▲Lotte am Bauhausrm劇照

好在於時代的洪流之中，出現了幾個逆麟女孩奮勇而上，紀念百年包浩斯的德國電影「Lotte am Bauhaus」由Gregor Schnitzler執導，在現任包豪斯檔案館館長Annemarie Jaegg的支持下，以木雕家具設計師Alma Siedhoff-Buscher為第一視角，為我們揭開 Anni Albers, Gunta Stolzl, Marianne Brandt, Margarete Heymann, Gertrud Arndt, Benita Koch-Otte, Lou Scheper-Berkenkamp …等 Bauhausmadels（包浩斯女孩），不為人知的故事。

▲Lotte am Bauhaus 真實版

圖文資料來源／archdaily，Wikipedia，包浩斯柏林紀錄館

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