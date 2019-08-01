陸客旅台計劃泡湯　環時總編：國家利益為重「不應抱怨」

▲《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／視覺中國）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸1日起暫停陸客赴台自由行，影響到部分原欲來台陸客的旅行計劃，大陸官媒《環球時報》的總編輯胡錫進就此事發文表示，陸方一直積極推動擴大兩岸交流，採此決定，一定有不得已的重大原因，「如果為了這一國家利益而需要我們個人做出諸如調整旅遊計劃的這種協助，我認為我們大家責無旁貸，不應有所抱怨。」

胡錫進指出，蔡英文當局一段時間以來猛踩兩岸關係，不斷強化對抗大陸的姿態，積極充當美國打壓中國大陸的籌碼，對兩岸各種交流注定會造成破壞和侵蝕。兩岸如果出現合作上的倒退不值得大驚小怪，而且責任完全在台當局一方。

胡錫進說，眾所周知，大陸方面一直積極推動擴大兩岸交流。他相信，如果陸方主動採取撤回或降低某項合作的決定，一定有不得已的重大原因。這樣做的目的只會是維護兩岸人民的根本利益，而且這樣的決定會經反復斟酌，預先充分考慮對大陸民眾會否造成負面影響。

▼大陸民眾趕到公安局辦理自由行簽證。（圖／讀者提供）

胡錫進認為，大陸有關部門一定對暫停赴台自由行將造成的各種影響都做了極其認真的考量，如果說一些大陸遊客會因此感受到不便，那麼一定有更重要的受到威脅的公眾利益需要保護。這是兩害相權取其輕的結果。

胡錫進提到，作為大陸人，主張在這個時候以國家利益和公眾利益為重。有想以自由行方式去台灣旅遊的人會因這一決定在一段時間裡感受到不便，但對他們中的絕大部分人來說，這只是很小的遺憾，並不會對他們的生活方式和旅遊愛好造成什麼大的衝擊，調整旅遊計劃對他們不是什麼難事。

胡錫進強調，當今世界上動蕩因素明顯增多，中國在哪個方向上都不是動蕩的主動製造者，但必須展現回應各種戰略挑釁的強大能力，「如果為了這一國家利益而需要我們個人做出諸如調整旅遊計劃的這種協助，我認為我們大家責無旁貸，不應有所抱怨。」

▼陸客在機場辦理登機。（圖／記者曾俊豪攝）