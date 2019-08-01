蹲豬舍狂飲...他開貨櫃車一撞　害女8月後慘「截肢」！檢急提再審結局曝

▲他酒駕撞上婦人，害對方事後腳傷無法癒合截肢，被改判1年2月。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名胡姓男子2017年酒後駕駛貨櫃曳引車，不慎與一名騎著電動車的張姓女子發生擦撞，導致她左腳骨折，事後被判刑3月確定，但張女2018年卻因腳傷難癒只好截肢，檢方見狀聲請再審，高雄地院改判胡男有期徒刑1年2月，可上訴。

根據判決書，胡男是一名駕駛貨櫃曳引車的司機，2017年8月25日他在高雄市岡山區一處豬舍喝酒後，竟仍開車上路，行經高雄市大寮區內坑路P68號橋墩時，沒注意到車前狀況，撞上騎乘電動車的張姓女子，導致對方當場人車倒地，左腳開放性骨折。

事發後胡男還找來雇主郭男幫忙頂罪，但遭員警識破，實施酒測時更發現，胡男酒精濃度高達0.32毫克，被依公共危險罪送辦。高雄地方法院簡易庭判胡男3月有期徒刑，可易科罰金，因事後無人上訴，判決確定。

但張女因這起車禍事故腳傷遲遲未癒，逼不得已2018年4月只好接受左小腿截肢手術，傷勢已達重傷害。檢方決定聲請再審，高雄地方法院審理後，認為胡男酒駕致人重傷，判他有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

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