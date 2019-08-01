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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／太原探索「城市更新」：巨變之城有效提升宜居水準

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▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲太原探索「城市更新」。（圖／翻攝自《中新網》）

《山西》：太原探索「城市更新」：巨變之城有效提升宜居水準

新華社中國經濟信息社和中國社科院城市與競爭力研究中心聯合課題組31日對外發佈《城市更新的太原樣本研究報告》。太原市城市更新成效顯著，城市面貌發生巨大變化，城市整體宜居水準得到有效提升。（中新網）

《北京》：行業景氣面擴大 製造業PMI自4月以來首現回升

中國統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈的中國採購經理指數顯示，7月份中國製造業採購經理指數（PMI）為49.7%，比上月提高0.3個百分點，4月份以來首現回升。（工人日報）

《上海》：11月舉辦供銷貿易國際展覽會

上海市青浦區和中國合作貿易企業協會31日聯合宣佈，「2019中國合作貿易大會暨供銷貿易國際展覽會」將於11月27日-29日在上海舉行。（新華社）

《福建》：啟動「5G+光寬」雙千兆城市群建設

中國電信福建公司7月31日在福州舉行「天翼智家美好生活」雙千兆城市啟動大會，將全力建設福州、廈門、泉州等大陸領先的雙千兆城市群。中國電信福建公司表示，這標誌著福建省國民經濟和社會資訊化發展正式邁入「 5G+光寬」雙千兆時代。（中新網）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

▲「首屆綠色計算高峰論壇」北京舉辦。（圖／翻攝自《中新網》）

《貴州》：黃果樹景區「分時預約」 提升遊客體驗

近年來來黃果樹旅遊的遊客數量逐年攀升，今年6月開始實施的「分時預約」制度讓不少遊客「點贊」。景區工作人員表示，黃果樹景區現已關閉了線下售票視窗，「官方指定的電商平台至少提前1天以上實名預約購票，預約成功後在預約時段內抵達景區檢票口，憑本人身份證並通過人臉識別後就能成功入園。」（中新網）

《廣東》：廣州發佈16條大灣區歷史文化旅遊精品線路

廣州文旅大講堂•2019夏季大會31日舉辦，首發16條粵港澳大灣區歷史文化精品旅遊線路。當地多家知名旅行社和旅遊企業將協同推出相關旅遊線路服務。（中新網）

《新疆》：上半年新疆口岸實現農產品貿易量值雙增

烏魯木齊海關31日公佈，新疆口岸今年上半年農產品進出口貨運量超91萬噸，貿易額超過39億元人民幣，年增量分別增長18.1%和33.5%。（中新社）

《北京》：「首屆綠色計算高峰論壇」舉辦 推動產業發展「綠色計算」

「中國首屆綠色計算高峰論壇暨綠色計算應用成果發佈會」31在北京舉辦，由中國電子節能技術協會主辦。以節能、環保為準繩的新技術正推動計算產業向「綠色計算」方向轉變。（中新網）

▼福建啟動「5G+光寬」雙千兆城市群建設。（圖／翻攝自《中新網》）

▲▼華聞。（圖／翻攝自《中新網》）

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關鍵字：製造,貿易,國際展覽會,5G,黃果樹景區,旅遊

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