國文老師跳海救人！全力托舉「11歲男孩」自己卻沉入水中...再也沒有醒來

▲涉事海域（圖／齊魯晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

國文老師倫學冬近日帶著8歲兒子到煙台遊玩，就在兩人坐船出海期間，一名11歲男孩小宇（化名）不慎跌入水中，倫學冬看到後毫不猶豫跳水救援，並拼盡全力托舉小宇。最終，男孩被成功救上岸，但倫學冬卻因為力竭沉入水中，再也沒有醒來。

▲倫學冬在放暑假前，曾為家長孩子講授安全知識，提醒預防溺水。（圖／齊魯晚報）

綜合陸媒報導，事發當天，在船身離岸邊大概50公尺的地方，小宇看到了自己的妹妹，便興奮站了起來，結果不慎跌入海中。倫學冬看到後跳入水中施救，但由於小宇較為壯實，而倫學冬身材不算高大，一時無法將落水男孩救上遊船。

在等待救難人員到來前，倫學冬拼盡力氣托舉小宇，避免其嗆水窒息，自己卻因為力竭沉入水中。兩人都被救上岸後，男孩因受到托舉沒有嗆到海水，身體並無大礙，而倫學東已失去生命體征，儘管立即接受了心肺復甦，並送醫搶救，但仍不幸離開了人世。

事發後，小宇的母親泣不成聲，哽咽的表示，「感謝恩人，感謝好人，他救了我的兒子，但是他付出了他的生命，非常感謝他，如果沒有他就沒有我的兒子。」

▲學生和家長送倫老師最後一程。（圖／齊魯晚報）

據報導，倫學冬是商河縣鄭路鎮褚集小學教導處副主任、三年級二班的班導師兼國文老師。聽聞他遇難的噩耗，褚集村小學的師生紛紛表示難以接受，「就是太讓人惋惜了，那麼年輕，孩子們都不相信他的老師離開了！願逝者安息吧！」

另有一位家長表示，「如今這樣的好老師，真是受學生們的尊敬，也受我們家長的尊重。如今人沒了，我們都很悲傷。孩子一早就哭，眼睛都哭腫了，我們也跟著落淚。」

倫學冬的弟弟則透露，至今都不能接受哥哥去世的消息，父親也因接受不了悲劇，曾緊急入院就醫，「我媽身體不好，我們一直瞞著，等到昨天晚上才不得不告訴她，老人都接受不了。」

▼29位一同參加煙台行的遊客聯名寫下請願書，向倫學冬致敬，並希望英雄的事蹟能得到宣揚。（圖／齊魯晚報）