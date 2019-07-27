影／「有小孩子！快點！」　陸媒採訪突發意外　受訪者跳水救人

記者魏有德／綜合報導

大陸各地近日高溫頻現，不少人攜家帶眷前往水邊嬉戲消暑，杭州富陽龍麟壩因造型特殊，成為戲水網紅打卡新地標，周末假日更吸引超過7萬多人次前去朝聖。據了解，龍麟壩不時有人發生溺水事件，甚至有一日三起之多，也有陸媒採訪時，正巧發生孩童溺水意外，所幸處置得宜，未釀成大禍。

《上海新聞綜合台》記者採訪時，畫面背景突然出現一名孩童在水裡掙扎，意外發生當下，受訪者隨即轉身跳入水中，與當地村幹部一同將小孩救起，抱往河邊安全處，過程十分驚險。

▲龍麟壩麟片部份水淺，孩童戲水安全無虞。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，龍麟壩內鱗形水池裡的水只有成人小腿深，小朋友在裡邊玩耍很安全，鱗形水池上方的水相對較深，一般達到成人胸部位置，下方的水域水深在成人大腿位置。大多數遊客都在水壩和下方的水域遊玩，少數大人在水較深的水域游泳。

▲龍麟壩因造型特殊，成為消暑網紅景點。（圖／翻攝富陽客運微信公眾號）

由於龍麟壩遊客數量眾多、意外事件頻傳，當地政府安排巡防隊在岸邊巡邏，避免憾事發生。富陽狼群救援隊華小蓉表示，「龍鱗壩24日就有三個人溺水，救援人員搶救快，所以都沒有事，很多時候人溺水了，但是很難察覺到，以為是在玩水，如果家長不注意的話，是很容易溺水的。」

▲杭州富陽龍麟壩周末假日可吸引近7萬人次遊客朝聖。（圖／翻攝錢江晚報）

華小蓉也提醒，「有的家長把孩子丟一邊，自己在旁邊拍照，所以我們經常跟家長說，用手機拍照的時候，也要把小孩拉在身邊，儘量讓小孩不離開自己的視線，這樣安全係數會高一點。」

▲鳥瞰龍麟壩。（圖／翻攝富陽客運微信公眾號）

龍麟壩位於杭州富陽湖源鄉，壩體上的每片「龍鱗」皆為小蓄水池，遊客可以在躺在其中感受溪水的冰涼，當河道上游有水注入時，水流進弧形堰面，會形成水花，當河水較多時，水流便會形成一道道弧形瀑布，從高空鳥瞰極為壯觀，成為新晉網紅景點。

