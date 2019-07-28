南湖大橋女子溺水！躺岸邊已無呼吸心跳　送三總搶救

▲一名60幾歲女子倒臥在南湖大橋河堤邊，無呼吸心跳搶救中。（圖／翻攝Google map）

記者孫于珊／台北報導

台北市內湖區上午8時26分，民眾發現南湖大橋下有人溺水，似乎有具浮屍，連忙通報警消人員。消防局獲報後趕抵現場，發現一名年約60多歲女子躺在岸邊，已無呼吸心跳，因此消防局沒有下艇，即將人拉上岸搶救，並送往就近的三軍總醫院急救。

東湖派出所警員也協助救護人員進行搶救送醫，同時在女子身上並未發現任何相關證件，警方稍後將到醫院進一步調查釐清女子身分及落水原因。

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