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2050年海中的垃圾將超過魚　海洋廢棄物失控的真相

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▲海洋廢棄物已失控，大量從人類世界逸散到海洋。(圖／島人工作室提供)

文／蔡百蕙

海洋生物學家於2015年在哥斯大黎加救起一隻海龜，發現牠的鼻孔裡卡了一節管子，看起來非常痛苦，經過一番掙扎，幾度讓海龜痛得大叫，拔到海龜鼻孔鮮血直流，終於用鉗子拔出來之後，發現讓海龜受苦的原兇，竟然是一支長達15公分的塑膠吸管。

解救海龜的海洋生物學家Christine Figgener將這短短8分鐘《Sea Turtle with Straw up its Nostril》的影片上傳YouTube，隨即被瘋傳，點閱人數達數千萬，環保團體也紛紛跳出來怒吼，要求各國政府積極處理海廢問題，更促成了吸管問世後的轉捩點。

3年後，西雅圖在2018年7月1日，成為全世界第一個全面禁止吸管的城市，台灣則是在今年7月1日起，成為第一個禁止吸管的國家。(僅管是分階段實施，第一階段限大型餐飲業與百貨公司，2030年則全面禁止)這個世界第一是台灣邁向先進文明社會的一個重要里程碑。

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2015年在哥斯大黎加被救起的這隻海龜，為拔出鼻孔卡入的吸管鮮血直流。(影／YouTube)

禁吸管之前，根據統計，台灣人一年用掉30億支塑膠吸管，但這還不是最可怕的。經過了兩次限塑政策，去年平均每個國人使用660個購物用塑膠袋，幾乎是歐盟人均用量的4倍，換算一年總用量高達152億個，保特瓶則丟棄了45億個，塑膠用量驚人。

每年800萬噸塑膠入海

塑膠必須花上數百年才能分解，幾乎成了危害地球生態的最大禍首。艾倫．麥克阿瑟基金會於2016年在世界經濟論壇提出一份報告指出，塑膠垃圾快速的增長下，2050年之前，海中的垃圾總重量將超過魚類。

創立該基金會的麥克阿瑟(Ellen MacArthur)在2005年打破單人航海環球最快的世界紀錄，她所看過的全世界的海洋恐怕比任何人都多。

如果換另一個視角看塑膠垃圾成長的問題，同一份報告也指出，每年至少有800萬噸的塑膠垃圾流到海裡，等同於每分鐘倒進海裡一卡車的垃圾，如果不採取任何行動減量，到了2030年，每分鐘將增加到2卡車的垃圾，2050年則是每分鐘會有4輛卡車的垃圾流入海裡。

塑膠用量為何居高不下？一部份原因在於許多人以為只要確實做到資源回收，就可以安心地使用塑膠產品。

真相是，許多塑膠產品無法被回收，即便是一般外帶紙杯，為了防水和耐熱，杯內都會有一層塑膠淋膜，無法被一般工廠回收，大多直接送進焚化爐或掩埋場。再者，基於食品衛生安全，台灣法規禁止回收再製的塑膠品作為食品包材，也就是大量用於食品包裝的容器，必須是全新的塑膠。

擴大檢視全球的塑膠廢棄物處理，只有5%的塑膠垃圾最後被回收再利用，部份進了焚化爐，40%到了垃圾掩埋場，近3分之1則殘忍地進到了大自然體系，例如海洋。

如果覺得丟了 以後就眼不見為淨的塑膠危機離你太遙遠，可以去看看受害極深的澎湖，也許會令你就此改觀。

世界垃圾島 – 澎湖

海洋公民基金會專員巫佳容來到澎湖研究海廢議題已經3年，她說：「我們常常在辦淨灘，有時候大型的是3、400人次參與，可以把沙灘撿乾淨，可是過了一個冬天，東北季風一次，又全部恢復原狀，有時候還蠻無力的。」

澎湖的海洋垃圾量有多驚人？「海灘上看到的垃圾是有厚度的，可能踩下去會到小腿、甚至是大腿，澎湖的海廢很可怕！」巫佳容說。

▲澎湖的海廢量驚人，夏天淨灘後，往往到了冬天又恢復原狀。(海洋公民基金會提供)
 

垃圾怎麼撿都撿不完，海漂實驗室的創辦人唐采伶也有深刻的體悟。身為攝影師的她原本只是在澎湖海邊開店，販售自己的攝影名信片等藝術小物，有一天靈機一動，決定趁著開店的空檔，到沙灘上撿保特瓶，每天規定自己要撿300個。

她原本以為這樣撿一周下來，沙灘上少了2000多個保特瓶應該會有很大的改變，一周卻看到保特瓶反而還增加了！這個驚人的一周實驗結果，促成了她成立海漂實驗室的契機，開始以撿到的海洋垃圾從事藝術創作，藉此進行環境教育，「如果一見到人就講保護環境，很多人會聽不下去，我們現在就用美的事物吸引人家，再來講這個作品後面到底蘊含什麼環境意義。」

▲海漂廢棄物改造成的藝術商品。(海漂實驗室提供)

唐采伶說，「很多人沒有在自然 環境看到無數的保特瓶跟吸管，不管是網路上還是演講怎麼講，都不會特別的有感，我們希望把人拉到現場去看，讓你看過一次，在小小的20公尺的範圍，會撿到上百支的吸管，還有很多的一次性的塑膠產品。」

結果，很多人親自來澎湖看到現場以後，就開始改變自己的消費習慣，「很多店家也會改變，可能外帶就要消費者自備餐具，或者內用要自備吸管之類。」

澎湖的海洋垃圾絕大多數都是塑膠。根據海洋公民基金會多年來持續的調查，發現其中保特瓶是最大宗，加上塑膠瓶蓋就佔了將近5成的海廢，剩剩下的有24%是漁業浮球/漁船防撞墊，5.16%是漁網和繩子，玻璃瓶也佔了4%等等。

海廢失控全球化

巫佳容認為，塑膠太便宜也太方便，才會在過去一個世紀以來被人類大量使用，在洋流影響下，澎湖更成了世界垃圾島，撿到的海廢近9成都來自世界各國，「中國、日本、韓國、紐西蘭和挪威的保特瓶都撿過，這其實是全球化的問題，只不過澎湖首當其衝，位於洋流匯集處，是第一線的受害者。」

她表示，塑膠的使用量太大，大到無法處理，才會演變成今天失控的局面，「從人類的世界逸散到自然環境，甚至幾千公里外的海溝都有塑膠垃圾。」

▲澎湖的海洋廢棄物組成中，保特瓶和塑膠蓋佔了近5成。(海洋公民基金會提供)

她口中的這個全球性問題，也正被世界各國正視。今年3月在肯亞召開的聯合國環境大會，即以減塑為核心議題。最後有多達170個成員國共同承諾，將在2030年之前，大幅減少一次性的塑膠產品使用量。

僅管比議程原定的2025年推遲了時程，且在美國等國家的否決下，達成的決議不具法律效力，多達100多個國家願意做出承諾，仍使得該決議具有重要的全球性宣示意義。

撿不是唯一，減才是唯一

覺得海漂垃圾跟你無關嗎？巫佳容提醒，在澎湖宣導減塑時，很多人會說「澎湖的垃圾都是其他國家漂來的，我們減量也沒有用，」她強調，「其他國家的垃圾會漂來，我們的垃圾也會漂到其他國家啊！」

600多公里外的日本沖繩海灘，9年前開始發現許多來自台灣的海漂垃圾，多數的台灣飲料保特瓶例如茶裏王和黑松汽水等，都可以在沖繩撿到。於是自2014年起，沖繩縣邀請台日雙方地方政府與民間環團，每年定期開會交流，共同討論海洋廢棄物對策。

甚至距離台灣5000多公里遠的太平洋上中途島，也能發現來自台灣的垃圾。透過美國有線新聞網CNN與動保專家Matt Brown合作的一則報導，觀察海鳥誤食塑膠垃圾的嚴重性，把當地死亡的信天翁剖肚後發現，牠們的胃簡直是塑膠垃圾場，有許多保特瓶蓋和打火機，其中有的打火機還看得到清晰的繁體中文字，寫著來自台南市夏林路的某店家。

▲中途島上死亡的信天翁胃裡裝滿塑膠瓶蓋與打火機等垃圾。(翻攝自CNN)

面對失控的海洋廢棄物，巫佳容認為，既然最根本的問題在於使用量太大，「光台灣就用掉幾十億個保特瓶，只要有1%沒有好好地回收，過程中不小心掉到海裡，就是幾千萬支保特瓶的垃圾。」要減少垃圾產生，塑膠可以重覆使用就重覆使用，「真的要解決就是每個人從日常生活減少一次性塑膠的使用。」

成立海漂實驗室的唐采伶，也以自身在海邊撿垃圾4年的經驗提出建議：「撿不是唯一，減才是唯一。」最需要改變的還是人心，如果不減，就只能一直撿。

．本文由「靈鷲山平安禪網」授權刊登。

 
 

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關鍵字：海洋,海洋廢棄物,海龜,禁塑,塑膠吸管,海洋垃圾

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