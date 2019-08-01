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零廢棄做得到　5招讓塑膠從生活裡消失

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▲從湯匙到衛生棉，生活各項用品都逐漸可以無塑材質取代。(圖／Jessica Chen提供)

文／蔡百蕙

有感於塑膠垃圾造成的環境危害，國內外有不少的零廢棄生活達人，已身體力行無塑生活多年，最知名的當屬美國的會計師部落客Beth Terry，她從2007年起撰寫部落格分享減塑妙招，後來迴響太好，擴展成更齊全的網站《My Plastic Free Life》，上面的減塑挑戰專區還吸引了許多來自英國、法國和新加坡等16國人士參與，定期每周上傳生活垃圾總量紀錄，互相比較、督促。

台灣的零廢棄生活達人則有在台中開貓旅館的呂嘉齡和她先生，從2016年1月份開始，2個人加7隻貓一個月的垃圾量竟然只有「104公克」！（去年台灣人均每日垃圾量是1.13公斤）

讓她下定決心展開零廢棄生活的是一趟澎湖之旅，「沙灘上看到很多保特瓶、塑膠袋、甚至連冰箱都有，」想到丟棄到垃圾通的垃圾都有可能出現在海裡，讓她回來之後更有動力讓垃圾減量。

請繼續往下閱讀...

呂嘉齡認為，過零廢棄的生活一點都不難，而且力行環保還可以省錢，「很多以前買的東西都夠用了，現在會因為需要才買，不再因為想要而買，」每個月可以省下1萬5到2萬塊的開銷。她建議，一般人不妨以省錢為動力嘗試零廢棄，會發現從省錢開始，可以有不一樣的生活改變，「當一個有意識的生活者，而不是當一個無意識的消費者。」

▲力行零廢棄生活的張嘉齡大多在傳統市場購買食材。(圖／翻攝自一条)　　

綜合她們與其他無塑生活多年的達人經驗，以下整理5個展開減塑(無塑)生活的妙招：

1、永遠記得自備購物袋

這大概是所有無塑達人的第一招起手式。人難免有時候會忘記或者進行不預期的消費，而面臨使用塑膠袋的狀況，建議在隨身包內攜帶可折疊的輕小型購物袋，就可以避免不小心要用到塑膠袋的情況。

如果還是忘了或者購物袋竟然不夠用，請隨機應變，善用你的t-shirt或其他隨身物品，變通一下，很可能就找到其他的盛裝物品方式。

養成隨身攜帶購物袋的習慣之後，不妨挑戰下一步：「使用自備的食物袋」。

國人外食人口趨近8成，早、午兩餐的外食族更突破千萬，平均每人每天有1.2次的外食機會，外帶食物時，如果買的是湯湯水水，大概至少會拿到3件塑膠(內袋、外袋和封口繩)，紙製的便當盒和湯碗內層還有一塑膠淋膜，無法回收，湯碗還會附上一個塑膠蓋。

外食可自備的食物容器選擇非常多，可使用不鏽鋼或玻璃餐盒、矽膠食物袋和可重複使用的天然蜂蠟保鮮膜等等。

▲今年3月在花東海岸發現擱淺死亡的懷孕母鯨，胃內充滿大量塑膠垃圾。(圖／海洋保育署提供)

2、自備水瓶 (放棄瓶裝飲料)

攜帶個人可重複使用的水瓶，出門前先裝滿，不論在辦公室或健身室，往往很容易隨時補充。建議選擇不鏽鋼、玻璃或陶瓷材質，不僅易於清洗，盛裝酸性或高溫的飲料也不會產生毒素。

自備水瓶不僅僅是為了友善環境，更有利於個人健康。瓶裝水使用的保特瓶在運輸的過程中，可能受到陽光照射或高溫影響，釋放出塑化劑等有害物質。

習慣攜帶水瓶之後，不妨試著減少飲用其他的瓶裝飲料，市面上的茶飲、可樂和果汁等等，都裝在全新的塑膠瓶裡販售。台灣人年均用掉45億個保特瓶，即便只減少1成、等於4500萬個保特瓶，也是極可觀的減塑量。

3、自備飲料杯、餐具和吸管

比起瓶裝水，自備飲料杯的減塑量也非常可觀。據統計，台灣人每年喝掉10億杯的手搖飲、6億杯的外帶咖啡(冷飲杯還要用到塑膠杯蓋)，建議外帶咖啡或飲料時，自備可重覆使用的飲料杯。

如果一開始不容易記得或者臨時想喝，無塑生活達人Terry建議，可試著循序漸進，她當初也是從要求店家不給杯蓋和吸管開始，現在則是如果忘記自備杯子，就強迫自己去找可以提供馬克杯或玻璃杯的飲料店，透過這個略為麻煩的過程，讓自己下次記得自備杯子。

此外，根據「荒野保護協會」發表的2015-2018之淨灘廢棄物數據，「吸管」已連續3年穩坐台灣海廢十大排行榜之第3名(每撿拾1萬件海廢中，就有近1300支吸管)，台灣人一年的實際消耗量則是30億支。目前市面上已開發出不少的替代品，玻璃、不鏽鋼、竹子或紙吸管都是不錯的選擇。

可隨身攜帶的餐具則選擇更多，耐用的不鏽鋼等之外，也有麥梗等製成的可生物分解餐具。要淘汰每年用掉的45億雙免洗筷並不難。

▲台灣人一年消耗30億支塑膠吸管，吸管也連續3年高居海廢排行榜第3名。(圖／海洋公民基金會提供)

4、在傳統市場購物，創造無塑廚房

廚房是家中一個充斥塑膠用品的角落，各種食材的包裝往往免不了用到塑膠袋。幸好台灣還算相對容易找到傳統市場，可自備容器輕易買到無包裝的新鮮蔬果以及肉品等食材，回家料理一頓減塑大餐。

如果要進一步做到無塑，還可以自備容器到無包裝商店採購，食材之外，連清潔劑都可以用多少買多少。

新北市三重區的老社區裡就隱身了這樣一家無包裝商店「Unpackaged.U」。創辦人黃尚衍是位7年級生，在2年前以減少浪費為初衷，開了這家店，無論是個人盥洗用品或保養品、調味料、零食或柴米油鹽醬醋茶，希望大家用多少、買多少，不要浪費，要求顧客自備容器，連帶地也減少了垃圾。

▲無包裝商店歡迎自備容器購買各項食材與個人用品等。（圖／Unpackaged.U商店提供）

去年7月底，「Unpackaged.U」公佈了開店一年的成果報告：「捨棄以往的消費模式後，各位U粉一同為地球減少了近2000公斤的垃圾，包括1060公斤的塑料、450公斤的鐵鋁、400公斤的玫璃，還有塑膠淋膜紙器14公斤。」在粗淺的數字之外，也看見了顧客對惜物和永續概念的支持。

5、浴室減塑，改用竹牙刷

個人衛浴用品中第一個被檢討、也可以輕易做到無塑的就是牙刷。以平均3個月換1支來計算，全台灣每年丟掉1億支以上的塑膠牙刷，最容易減塑的小動作就是改用竹牙刷。

如果到浴室檢視一圈，會發現更多消耗性的個人衛生用品，都不免用到塑膠，要進一步挑戰減塑，很多達人會連牙膏(用小蘇打粉等取代)、沐浴乳(改用香皂)和洗髮精(用洗髮皂)都全部換掉。

香港的環保工作者Natalie就是其中之一，她研究以不同的100%天然食材，例如橄欖油、精油、鹽和果皮等自製洗髮水已經6年，期間也不時開工作坊傳授如何裸製洗髮水，但她坦承，自製洗髮水其實頗為複雜，「因為頭髮很敏感，小小的環節出錯就變成災難，」即便當面在工作坊中傳授，也要用足1個半小時仔細教學她才放心。

她最後的建議是沒時間上課學就去裸買，自備容器去購買無包裝的天然洗髮精。

▲如果嫌自製個人衛浴與保養品麻煩，可考慮裸買。（圖／蔡百蕙攝）

要減塑看似麻煩，卻也沒有想像中的困難，當然，幾乎每個無塑生活達人都建議，減塑要循序漸進、不逞強，才能夠貫徹到底，而不是中途放棄。如果覺得減塑生活很孤單，想讓減塑生活更有趣，可以考慮加入「不塑之客」臉書社團，近20萬個成員，每天都有許多「不塑之客」分享各種輕鬆做到的減塑生活實踐。

聰明的人用加法追求人生，智慧的人則用減法享受人生，知道什麼是需要、什麼是想要，一層層去除，只留下需要的，少了造成煩惱的欲望，也利益了共生的大自然。

．本文由「靈鷲山平安禪網」授權刊登。


 

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