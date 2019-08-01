昔日童星蛻變小女人　「國民初戀」金所炫大展迷濛電眼

圖、文／企劃特輯

童星出身的新一代國民初戀金所炫，近期將以新作品《喜歡的話請響鈴》、《綠豆傳》與大家見面！螢光幕前的她，散發年輕活力氣息，更增添幾分成熟知性，也因為清新氣質的風格獲得博士倫的青睞，成為彩色隱形眼鏡品牌「LACELLE蕾絲炫眸」亞太區代言人，並即將推出首播的年度廣告，在廣告中展現自信堅定的個人魅力，讓粉絲們大飽眼福！

踏入演藝圈至今已經有十年的金所炫，不僅有多部作品，更是許多人的演藝前輩，但其實真實年齡的她才20歲！上大學後的金所炫，不僅更為知性成熟，從近期金所炫在IG上分享的照片中，也可發現金所炫越來越有小女人的魅力，讓粉絲們直呼：「太美了！好想趕快看到妳！」憑藉其氣質甜美的形象，金所炫也獲得網路溫度計「超好感初戀系女神」調查第一名！同時擁有清純散發仙氣與知性魅力小女人的金所炫，唯一保有的是她那閃耀自信光采雙眸。近期成為博士倫「LACELLE蕾絲炫眸」亞太區代言人的金所炫，配戴多款隱形眼鏡，完美演繹百變風格，即將釋出的廣告中分享自己展露自信的秘密：「每當我感到害怕，想閉上眼的時候，就相信心底的自信感吧！從眼裡綻放的自信光采，是可以讓你面對各種挑戰的！」博士倫期望每位女孩都能像金所炫相信自己的力量，隨時綻放自信炫眸。

近年來，自然散發迷濛眼神的造型逐漸成為趨勢，LACELLE蕾絲炫眸系列延續博士倫講究舒適的產品DNA，結合韓國設計生產研發技術，為鏡片花色及圖紋注入流行新元素，讓消費者輕鬆擁有舒適與美感兼具的配戴需求。2019年推出全新迷眸系列，小直徑的花色設計（著色直徑12.9mm），「迷眸棕」打造朦朧空靈仙女氣質；「迷眸灰」的及散發慵懶迷濛誘人氣息，成為追求韓系LOOK的女孩們最不可或缺的吸睛單品！

一、配戴一般隱形眼鏡須經眼科醫師驗光配鏡取得處方箋，或經驗光人員驗光配鏡取得配鏡單，並定期接受眼科醫師追蹤檢查。

二、本器材不得逾中文仿單建議之最長配戴時數、不得重覆配戴，於就寢前務必取下，以免感染或潰瘍。

三、 如有不適，應立即就醫。

博士倫股份有限公司消費者服務專線：0800-004-088

衛部醫器輸字第027875號、衛部醫器製字第004397號、北市衛器廣字第108070442號