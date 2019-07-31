24歲女醫全裸箱屍！男被「羞辱性能力」　連捅她5刀認了

▲俄羅斯24歲網紅女醫師，遭殺害塞入行李箱。（圖／翻攝自Instagram／katti_loves_life）



記者王致凱／綜合報導

俄羅斯莫斯科近日發生一起驚悚割喉箱屍命案，死者為知名網紅女醫師葉卡捷琳娜（Ekaterina Karaglanova）。死者被發現時全身赤裸，遺體遭人塞入行李箱中，頸部有致命刀傷。警方調查後逮捕涉案男子，對方供稱因為自己的「性能力和賺錢能力」被羞辱，才憤而殺人。

根據英國廣播公司報導，今年24歲的葉卡捷琳娜最近剛從醫學院畢業，生前在莫斯科一所醫院擔任住院醫師，專攻皮膚專科醫學。此外，葉卡捷琳娜也經營自己的美妝、旅遊部落格，在網路上小有名氣。葉卡捷琳娜暱稱凱蒂（Kati），在Instagram上擁有超過9萬名粉絲追蹤。

事發在今年7月26日，葉卡捷琳娜的父母多日聯繫不到女兒，便在房東的陪同下前往其租屋處查看。眾人在公寓走廊發現一只行李箱，打開後驚見葉卡捷琳娜陳屍其中，身上有刀傷，死因為遭利刃割喉。

根據《莫斯科共青團報》（Moskovsky Komsomolets，MK）報導，葉卡捷琳娜近日剛展開一段新戀情，雙方還計畫於7月30日到荷蘭慶祝生日。警方先前表示，現場沒有明顯打鬥痕跡，也沒有發現兇刀，監視器畫面顯示死者的前男友曾經出現在案發現場，但不願透露更多資訊。

另據英國《每日郵報》31日報導，案情有了新進展。莫斯科警方經過調查後，逮捕了涉嫌重大的33歲資訊技術專員加雷耶夫（Maxim Gareyev）。加雷耶夫坦承殺害葉卡捷琳娜，供稱朝死者胸口和頸部連刺至少5刀，理由是對方「羞辱我的性能力和賺錢能力」，一時氣憤才會下手行兇。

俄羅斯REN TV引述辦案人員消息，加雷耶夫與葉卡捷琳娜最近才剛剛分手，葉卡捷琳娜還曾指責加雷耶夫是「窮人」；案發當天，加雷耶夫在公寓看見葉卡捷琳娜正打包行李，準備和另一名男子前往荷蘭過她25歲生日，當場醋勁大發，憤而將葉卡捷琳娜殺害。

報導指出，加雷耶夫犯案後，先將現場整理乾淨，直到4個小時後才離開公寓，並將血衣和凶器帶走丟棄在附近垃圾箱中。警方指出，案發當天氣溫約攝氏27度，並不寒冷，但監視器拍到加雷耶夫離開時還帶著手套，顯然是為了避免留下指紋等證據。