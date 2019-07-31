性感凱蒂教師魔鬼半球OL系列照　遭盜登情色廣告嬌喊：別再來了

▲凱蒂老師的性感OL照被酒店業者盜圖，還成了情色攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／台南報導

網路知名小模有著甜美如天使外表的凱蒂老師，屢屢在個人臉書《ღ嗨！凱蒂老師ღ》放上自己拍攝「性感魔鬼照片」，不乏還有露半球或是半裸深的照片，但是這些照片卻成了酒店或是情色廣告，讓凱蒂老師相當苦惱，氣得一度在臉書高喊要告！不過事後順利達成和解，她也希望別再來了。

凱蒂老師其實之前還真的是老師，不過是在補習班當老師，記者詢問拍攝性感照片，甚至是「背部全裸」的照片不會影響到自己的教學形象嗎？凱蒂老師表示：「我現在覺得家長都很開明，會支持我的還是一樣不會跟我的教學扯上關係，家長還滿挺我的」。記者也繼續追問「是否有家長要追妳」，凱蒂老師害羞的說：「有！單親爸爸問我有沒有意願跟他一起共組家庭，我自己就說謝謝他」。

▲凱蒂老師的性感OL照被酒店業者盜圖，還成了情色攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱蒂老師的性感OL照被酒店業者盜圖，還成了情色攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲凱蒂老師的性感OL照被酒店業者盜圖，還成了情色攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過談到自己背到圖的情況，讓凱蒂老師嬌喊哀求「可以不要再來了嗎」，她說之前有自己的粉絲透過粉專傳訊息表示照片被酒店業者拿去盜用了，光是一個晚上就有50個網友來分享這個訊息給自己，當時她很難過，就在自己臉書發布訊息，還寫下「每一次準備拍攝，我都非常認真做準備，從服裝道具的購買、拍攝場地的接洽、跟攝影師彩妝師一起討論⋯我都一手包辦。我也常常把作品做成禮物，在直播或活動中送給粉絲，只希望呈現美美的照片，跟喜愛我的粉絲們一起分享，我不希望好的作品被濫用盜取，一點都不尊重攝影師跟模特」。

不過還好隔天的下午，接獲通知的酒店業者有來道歉，最後凱蒂老師認為應該要以和為貴，所以就跟店家達成了和解。但這種情況已經不是第一次發生了，但凱蒂老師也相信也不會是最後一次，所以呼籲若再發生的話，一定會提告到底。

▲凱蒂老師的性感OL照被酒店業者盜圖，還成了情色攬客廣告 。（圖／記者吳奕靖翻攝）