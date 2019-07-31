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故宮南院「蔡牽與王得祿」開展　再現嘉義文史生命力

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▲▼ 故宮南院「蔡牽與王得祿」展 再現嘉義文史生命力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 故宮南院「蔡牽與王得祿」開展，故宮吳密察院長贈鄉土教材給嘉義縣長翁章梁。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

故宮南院31日舉辦展覽「策展人有約」活動，國立故宮博物院長吳密察、嘉義縣長翁章梁及地方宮廟領袖，暢談「王得祿與蔡牽」的在地觀點。此外，南院為了深耕教育，院長吳密察當場致贈縣府由新港六興宮商借王得祿相關資料所製作成的鄉土教材，提供各國中、小學校在地課程做使用。「蔡牽與王得祿」特展分兩個展期，第一檔在7月25日至11月3日，第二檔次從 11月5日至109年2月10日，在故宮南院嘉義文史廳展出

▲▼ 故宮南院「蔡牽與王得祿」展 再現嘉義文史生命力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 故宮南院「蔡牽與王得祿」開展 。（圖／記者翁伊森翻攝）

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19世紀王得祿因剿平初縱橫中國東南洋面的蔡牽海上勢力，成為清朝臺灣籍最高武官。當時的蔡牽，曾多次攻入台灣並在嘉義沿海地區逗留，因此，至今仍有傳說，蔡牽的子孫及部將在嘉義繁衍下來，因而圍繞在蔡牽與王得祿之間，不僅是海上的官民爭鬥，也牽涉著嘉義地方社會的歷史發展脈絡。

▲▼ 故宮南院「蔡牽與王得祿」展 再現嘉義文史生命力。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼故宮吳密察院長贈感謝狀給新港六興宮主委江筱芃，感謝該宮廟商借王得祿相關資料所製作成的鄉土教材，提供各國中、小學校在地課程做使用。（圖／記者翁伊森翻攝）

「蔡牽與王得祿展就是側寫嘉義地方歷史的展覽」院長吳密察表示，嘉義「太保」地名源自王得祿，因為他打擊海盜蔡牽受封「太子太保」後，家鄉隨即改名。此外，他說故宮典藏許多蔡牽、王得祿的相關文獻，然而「官方」的文書檔案不免有所侷限，這次也把民間史料整理出來後展出，呈現歷史以各種形式存留於社會，他也希望未來故宮南院能繼續深耕雲嘉南的文化資產。

翁章梁指出，我們對王得祿與蔡牽聽起來很熟悉事實上很陌生，感謝故宮南院透過展覽用具體化的方式呈現，了解到民間梟雄與官方提督海上對決的歷史文化，不僅把南院和嘉義的關係變得更緊密，也吸引更多遊客來看展覽，一定會帶動地方發展。

故宮南院說，為了讓展覽多樣化，證明歷史不只存於宮廷庫房，而是在你我的鄉里，這次展覽除了獲得王得祿家族同意借出「王得祿袍服」和「王得祿祖父母誥命」等重要文物參展之外，也從白河大仙寺、嘉義市城隍廟、新港奉天宮、北港朝天宮、朴子配天宮等古廟中借得當年王得祿的贈匾及畫像。 

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關鍵字：故宮南院,蔡牽,王得祿

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