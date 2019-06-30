故宮南院「泥土的座標—院藏陶瓷展」　300件國寶級陶瓷一次看

▲▼ 故宮「泥土的座標—院藏陶瓷展」開展，頂級陶瓷精品一次盡出。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



故宮南院於暑假隆重推出「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展覽精選300件故宮院藏瓷器名品，包含13件被藝術界譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器，規模之大、品質之精是故宮在台復院以來之最，民眾將有機會看到「北宋 汝窯 青瓷水仙盆」、「清 乾隆 霽青描金游魚轉心瓶」、「明 成化 鬥彩雞缸杯」等多件具時代風華之經典文物。故宮院長吳密察、嘉義縣長翁章梁及立法委員蔡易餘等貴賓29日開幕典禮皆到場共襄盛舉，會後共同進展場欣賞故宮院藏。

▲▼ 宋 汝窯 天青碟。（圖／故宮南院提供，下同）

▲▼ 清 雍正 琺瑯彩瓷石榴花鳥碗。（圖／故宮南院提供，下同）

吳密察表示，故宮院藏陶瓷精品大多原為清代皇室收藏，是中國陶瓷美學藝術的登峰之作，此次為了使中南部國人近距離欣賞這些陶瓷史上的傑作，特選南下展出。為達到「看好、看滿」的目標，特別指示同仁要增加展件。在故宮同仁齊心努力下，一次端出13件北宋汝窯頂級之作。

展覽的故事線從官窯出發，順著地圖座標，延伸至越南、泰國、柬埔寨、緬甸與韓、日等國家，呈現東亞各地陶瓷產業競起所發展出來的不同風格樣貌，見證亞洲各地區歷史與文化的交流與交融。

▲▼ 北宋 汝窯 青瓷水仙盆。（圖／故宮南院提供，下同）

「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展品年代自西元前15世紀橫跨至20世紀，前後逾三千年，豐富精美的展品扣合亞洲各國瓷器文化交流與傳承，每一件都是此生必看，不可錯過的經典之作。展覽自6月29日起至11月10日止，於國立故宮博物院南部院區S201展廳展出，故宮誠摯邀請所有民眾蒞臨南院，一同欣賞跨越地理、歷史文化界線的陶瓷交流精品展。

展覽相關圖片可看以下連結：

https://drive.google.com/open?id=1Z1K7lhjXNrRTrAOyqW3PI2HYmEQprnjy