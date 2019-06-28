故宮南院「泥土的座標—院藏陶瓷展」　看盡中國官窯瓷器收藏

▲▼ 故宮南院「泥土的座標—院藏陶瓷展」即日開展，百件夢幻逸品豪華登場。（圖／故宮南院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



國立故宮博物院有傲視全球的中國官窯瓷器收藏，29日起於南部院區推出「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展出盛清康熙、雍正、乾隆時期官窯瓷器，及越南、泰國、柬埔寨、緬甸與韓、日等代表性陶瓷文物，完整呈現中國與周邊各國的文化交流，以及東亞各地陶瓷器競起的樣貌。

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精美陶瓷，除了滿足貴族庶民的生活需求，也是人類歷史、美感與技術成就的重要座標。以瓷土塑形、上釉、高溫燒製瓷器的技術發源於中國，透過貿易傳播，在東亞地區輻射出豐富的陶瓷文化景觀。

故宮表示，「泥土的座標—院藏陶瓷展」院藏300件陶瓷器精品、包含13件被譽為「名瓷之首」的北宋汝窯瓷器，是故宮南院開館以來最豐富完整的陶瓷展覽。

「泥土的座標—院藏陶瓷展」，展品年代自西元前15世紀橫跨至20世紀，前後逾三千年，豐富精美的展品扣合亞洲各國瓷器文化交流與傳承，每一件都是此生必看，不可錯過的經典之作。展覽自6月29日起至11月10日止，於國立故宮博物院南部院區S201展廳展出，故宮誠摯邀請所有民眾蒞臨南院，一同欣賞跨越地理、歷史文化界線的陶瓷交流精品展。