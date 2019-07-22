他1小時完食28杯冰淇淋！　靠「2樣東西」撐下去...現賺4千↑：划算

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者張嘉晏／綜合報導

吃完整個夏天都不想再看到冰了！YouTuber「大胃王丁丁」日前參加酷聖石（Cold Stone）的吃到飽活動，只要付台幣300元就可以在1小時內吃到爽。不過後來他越吃越冷，甚至拿出長袖穿上，最終完食的數量也驚呆網友。

只見影片中，丁丁第一球吃的是「雪貝」口味，不過才吃了幾口身體就覺得冷了起來；他接著又陸續吃了香蕉、抹茶、香草等口味，他也表示舌頭已經漸漸麻掉、失去知覺了。

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現場店員隨後表示，只要吃到第5杯之後，店員就會自製一款特別的冰，只要參賽者能吃出是用什麼口味和何種配料所組成，就可以額外獲得一張免費冰淇淋券。雖然丁丁沒有猜出來，不過他也豁達表示不在意，「我可以繼續吃我的就好了。」

▲丁丁前幾杯吃得相當悠閒，進度大超前其他參加者。（圖／大胃王丁丁授權使用，下同。）

正當吃到第11杯時，丁丁已經冷到手會抖，隨後也趕緊拿出預先準備好的長袖襯衫穿上，也和店員要了全熱的開水；不過隨著累積的杯數越來越多，他的笑意漸漸從臉上消失，湯匙挖一口的量也愈來愈少，還直呼接下來的夏天都不想再吃冰了。

▲冷到穿上長袖了 。

最後丁丁總共吃了28杯冰淇淋，他表示整個活動有20個人參加，其他19位參加者一共吃了113杯，平均下來一人大概吃了將近6杯，和他的數字差距超大。他也表示，雖然吃到後來真的覺得太冷了，但以一杯170元的價格來看，他已經現賺了4千多元，其實是非常划算的。

▲丁丁直呼今年夏天不想再吃冰。

網友們看完影片紛紛表示，「口味超多的，看了好想吃」、「28杯超猛」、「每次熱到脫衣服，今天卻要穿衣服，好可愛 」、「感覺舌頭跟嘴巴都沒知覺了」、「我最多3杯就不行了」、「最厲害的是不會頭痛」、「如果是敏感性牙齒可能就沒有辦法了」。

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